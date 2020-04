Efter tre ugers lukning grundt coronakrisen åbner daginstitutioner og skolen for 0.-5.klasse efter påske.

Vuggestuer og børnehaver samt 0.-5.klasse i landets skoler åbner efter påske, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde.

Det vil sige, at daginstitutioner og skolen for de mindste børn åbner 15. april. Det sker som noget af det første i en gradvis og kontrolleret genåbning af samfundet.

- Åbningen af skoler og institutioner for de mindste betyder, at nogle forældre får mere arbejdsro derhjemme. Det har vi brug for, fordi der er mange opgaver, der står i kø, siger Mette Frederiksen.

De seneste tre uger har blandt andet budt på hjemmeundervisning af skoleeleverne. Men når der åbnes igen, så er det ikke som før coronakrisen, slår statsministeren fast.

- Jeg forstår godt, at der både vil være forældre og lærere, der vil være bekymrende for at blive smittet. Derfor skal børn og voksne være ude så meget, det kan lade sig gøre.

- Der skal være mere afstand mellem børnene indenfor. Der skal gøres mere rent. Og er man det mindste syg, så skal man blive hjemme.

- Alt det skal være på plads, før skolerne kan genåbne, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/