En af verdens mest magtfulde statsledere satte sine ben på dansk jord, og det var mildest talt en svær balancegang for Mette Frederiksen, fortæller B.T.s politiske redaktør.

»Jeg tænker, at Mette Frederiksen skulle gå en meget svær linedans,« siger Anders Leonhard, der er B.T.s politiske redaktør.

Indiens premierminister Narendra Modi besøgte tirsdag Danmark, hvor han tilbragte det meste af dagen med Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

»På den ene side står hun ved siden af en premierminister, der undergraver alle Europas sanktioner mod Vladimir Putin. Men på den anden side, skal hun sende et signal om, at hun har talt med store bogstaver over for Narendra Modi,« forklarer Anders Leonhard.

Det var første gang i 20 år, at en indisk premierminister var på officielt besøg i Danmark.

Og da den magtfulde statsleder efter dagens møder blev fragtet til sit hotel, var det med politieskorte gennem København. 12 politimotorcykler og 15 biler skulle der til for at fragte Indiens premierminister.



Til de længe ventede møder havde flere politikere fra oppositionen og menneskerettighedsorganisationer ytret, at Mette Frederiksen burde kritisere Narendra Modi for Indiens holdninger til krigen i Ukraine.

»De politiske modstandere fremstiller hende som svag, fordi hun ikke går hårdere til Narendra Modi.«

Indiens premierminister, Narendra Modi, sammen med Vladimir Putin i 2018. Foto: YURI KADOBNOV Vis mere Indiens premierminister, Narendra Modi, sammen med Vladimir Putin i 2018. Foto: YURI KADOBNOV

»Hvis hun virkelig havde hakket til Indien for, at de går i seng med Rusland, havde hun også sat vores diplomatiske forhold over styr,« siger Anders Leonhard.

Indien har endnu ikke fra officielt side villet sige, at Rusland har invaderet Ukraine. Derudover beskyldes Narendra Modi ofte for at have et meget tæt forhold til Ruslands præsident Vladimir Putin.

»Mette Frederiksen vægtede Danmarks forhold til Indien højere end hendes foragt for, at Indien ligger i seng med Vladimir Putin og Rusland.«

På pressemødet signalerede Mette Frederiksen, at hun havde talt med store bogstaver, når det kom til krigen i Ukraine.

»Hvis man isoleret set ser på signalet over for Putin, så var det halvforkølet. Det var faktisk ret forkølet.«

»Hun sagde ikke det store, men det var nok også så langt, som hun kunne gå,« siger Anders Leonhard.

Men hvordan vurderer du, at mødet med Indien påvirker vælgerne?

»Hvis man ser på, hvordan det stiller Mette Frederiksen over for vælgerne, så tænker jeg ikke, at det har haft den store betydning. Vælgerne flygter ikke, men hun scorer heller ingen point, da hun ikke går planken ud og går til ham.«

Narendra Modi er premierminister for 1,38 milliarder indbyggere i Indien. Med Danmarks 5,8 millioner indbyggere er Danmark lidt større end Indiens tredje største by Bengaluru.