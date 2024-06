Den tysk-franske motor i EU kan komme til at hakke i det, hvis foreløbigt resultat holder, mener Lykke Friis.

Både den tyske og den franske regering står tilbage som "lame ducks", hvis de foreløbige resultater holder.

Det vurderer Lykke Friis, der er direktør i Tænketanke Europa.

I politik bruges udtrykket ofte om regeringer eller toppolitikere, der ser ud til at tabe magten og måske være på vej ud af politik.

Det nedslående billede omslutter både Scholz, der står over for svære delstatsvalg og Macron, der søndag i lyset af valgnederlaget udskrev parlamentsvalg.

Macrons beslutning understreger, at den fransk-tyske motor i EU er i store vanskeligheder, siger Lykke Friis.

- Den tysk-franske motor skal på værksted. Det kan man også se ved at Macron tager konsekvensen og opløser nationalforsamlingen. Det er det, der vil stå tilbage fra dette valg.

- De to store lande i EU - Tyskland og Frankrig - står begge i en "lame duck-situation". Det vil sætte sig i Europa, lyder det.

Lykke Friis peger på, at de to lande er helt afgørende. Både når der skal udpeges en ny EU-Kommission og en ny EU-præsident og sættes en ny politisk dagsorden for EU efter valget.

Scholz' socialdemokrater står til at tage til takke med at blive det tredjestørste parti efter valgets vinder, de konservative på førstepladsen og det højreorienterede Alternative für Deutschland på andenpladsen.

- Det er et meget stort nederlag til den tyske regering. Vælgerne vil tilsyneladende have Scholz' lyskrydsregering til at lyse rødt, siger Lykke Friis.

Alle tre partier lider ifølge de foreløbige resultater nederlag i skyggen af de konservatives og det yderste højres fremgang.

Scholz' koalitionspartnere De Grønne står til at få 12 procent, mens det liberale FDP står til 5,3 procent af stemmerne.

Det sandsynlige valgnederlag til den tyske forbundskansler kan få betydning også for ledelsen af EU.

Scholz står over for flere svære delstatsvalg. Og hvis han som leder af EU's største land står svækket tilbage efter valget, vil han få sværere ved at sætte en europæisk dagsorden, mener Lykke Friis.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, ser ligeledes ud til at lide et stort nederlag ved valget ifølge de foreløbige resultater.

Her står Marine Le Pens parti på højrefløjen til en sejr, der understreger hendes position som frontløber ved præsidentvalget i Frankrig i 2027.

Le Pens parti får ifølge de foreløbige resultater omkring 31,5 procent af stemmerne. Det vil være en stigning på cirka 10 procentpoint i forhold til det seneste EU-valg i 2019.

Det er omkring 17 procentpoint foran Macrons parti ifølge de foreløbige resultater.

Dermed kan lederne i EU's to største lande stå forpjuskede tilbage efter søndagens valg.

Tyskland har i forvejen været hårdt ramt af krigen i Ukraine, som har udstillet den tyske energiafhængighed af Rusland. Både erhvervslivet og de almindelige tyskeres økonomi har lidt under krigen.

Det har for første gang sat en bremse på den tyske evne og vilje til at løse europæiske problemer med egne penge.

- Det kan i den grad blive et Tyskland, der vender blikket indad frem for mod Europa, siger Lykke Friis.

