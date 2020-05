»Det er enormt trist at høre.«

Hele 996 dage gik der, fra Mary Jane Williams blev udsat for, at en fremmed mand med bukserne nede tog fat i hendes arm, til manden blev dømt for blufærdighedskrænkelse.

Netop den rekordlange ventetid hos politiet er nævnt som et af de vigtigste punkter, når politikerne i år skal lave en ny politiaftale for de næste fire år.

Men én årsag gør næsten den nye politiaftale umulig at få forhandlet hjem inden sommerferien, der ellers har været målet.

Et flertal af partierne på Christiansborg har nemlig ønsket, at politikerne skal mødes rent fysisk under forhandlingerne.

Det skal altså ikke foregå digitalt, når politikerne formelt skal forhandle den nye aftale.

Da der til 8. juni er forbud mod at mødes mere end 10 personer på grund af coronakrisen, kræver det intet mindre end et mirakel at få aftalen i hus inden sommerferien.

»Grundet, vi skal mødes fysisk, og grundet, der er en måned, til vi går på sommerferie, skal vi være ualmindeligt heldige for, at det kan lykkes med en aftale før sommerferien,« siger justitsminister Nick Hækkerup (S).

Han har disse bud på, hvordan aftalen kan komme i hus før ferien.

»Det bliver svært. Det skal være noget med, at jeg forelægger et forhandlingsforslag, og så siger de alle sammen, at det er da dejligt eller har ganske små ændringer. Der skal meget held til, hvis det skal lykkes på denne side af sommerferien,« siger ministeren.

SF erkender også, at alt tyder på, at aftalen ikke kommer før efter sommerferien.

»Vi havde alle sammen håbet på, at vi på en eller anden magisk måde kunne gøre det inden sommerferien. Men da der stadig er forsamlingsforbud, der ikke er hævet endnu, og vi vil være over 10, der gerne vil mødes fysisk, så må vi nok erkende, at det ikke bliver inden sommerferien,« siger Karina Lorentzen, der er retsordfører hos SF.

Så vildt er ventetiden hos politiet steget Her er gennemsnitlige antal dage fra anmeldelse til fældende afgørelse for brud på hele straffeloven i hele Danmark: 2019: 367 dage 2018: 341 dage 2017: 305 dage 2016: 291 dage 2015: 277 dage 2014: 245 dage 2013: 255 dage 2012: 259 dage 2011: 265 dage 2010: 277 dage 2009: 255 dage 2008: 247 dage 2007: 210 dage Kilde: Rigspolitiet

På den borgerlige fløj er der stor utilfredshed.

»Socialdemokratiet gambler med politiets forhold, når man ikke får lavet den aftale, der kan få uddannet flere politifolk og nedsat sagsbehandlingstiderne, som er alt for lange hos politiet. Politiaftalen blev udsat i efteråret. Nu bliver den nok udsat igen. Det er ikke i orden,« siger Peter Skaarup, der er retsordfører hos Dansk Folkeparti.

Mary Jane Williams kan fortælle, hvordan den lange ventetid virkeligt ramte hende psykisk.

»Mit liv var helt ændret i de næsten tre år, jeg ventede på en dom. Min retsfølelse var krænket, og jeg frygtede at møde manden, jeg havde meldt til politiet,« siger hun og fortsætter:

»Jeg synes, det er både træls og rigtig trist, at der går længere og længere tid, inden politikerne får lavet en politiaftale. Nye ofre for kriminalitet bør ikke vente så længe, som jeg har gjort.«

Nick Hækkerup, hvad vil du sige til de mange borgere, der frygter at blive udsat for kriminalitet og den lange ventetid?

»Der er det at sige, at coronaen har skubbet til det hele, men vi når det til 1. januar 2021, hvor de nye rammer skal være på plads.«

