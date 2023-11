Margrethe Vestagers drøm om at blive den næste formand for Den Europæiske Investeringsbank er stødt på problemer.

Ifølge mediet Politico støtter den tyske kansler Olaf Scholz nemlig én af hendes største rivaler til posten, Spaniens økonomiminister og vicepremierminister, Nadia Calviño.

»Jeg arbejdede tæt sammen med Nadia Calviño, da jeg var finansminister i Tyskland, og det er mit synspunkt, at hun ville være en meget god formand for EIB,« sagde Scholz lørdag på et møde mellem Europas ledende socialdemokrater i Spanien.

Politico beskriver udmeldingen som et »slag« mod den danske EU-kommissærs kandidatur.

I september meldte Vestager officielt ud, at hun går efter den toppost, og derfor tog hun orlov fra kommissærposten for at fokusere på sit kandidatur.

Trods den tyske udmelding forsøger den danske regering dog stadig at holde Margrethe Vestager inde i kampen om posten.

»Vi gør alt, hvad vi kan for at støtte og bakke op om Margrethe Vestagers kandidatur,« sagde økonomiminister Troels Lund Poulsen til Ritzau forud for et EU-ministerrådsmøde i Bruxelles i weekenden.

Ved den lejlighed pegede han også på problemet i, at EU-landene har været så lang tid om at finde den rette kandidat til stillingen.

»Det er uacceptabelt, at man har den her vigtige post, som ikke er blevet besat. Og så er det heller ikke særligt godt, at Danmark er uden en kommissær,« sagde han.