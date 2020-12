Presset vokser nu markant på Venstres næstformand Inger Støjberg.

B.T. har talt med i alt seks V-folketingsmedlemmer, der nu bakker op om formand Jakob Ellemann-Jensen, der er havnet i et dramatisk opgør med Inger Støjberg.

Det hele startede mandag, da Jakob Ellemann-Jensen i et interview i Jyllands-Posten slog fast, at han ville støtte en rigsretssag mod Inger Støjberg, hvis en kommende advokatundersøgelse i Folketinget finder belæg for det.

Det fik Inger Støjberg til tasterne på Facebook, hvor hun understregede: 'Jeg er meget overrasket. Jeg vidste ikke, han havde lavet interviewet, og jeg er helt uenig.' Men nu er der virkelig dårligt nyt til Inger Støjberg.

Endnu et medlem af Venstres folketingsgruppe vil se en advoaktundersøgelse, inden hun melder ud, om hun vil støtte en rigsretssag mod næstformanden Inger Støjberg.

Lad os starte med den tidligere minister Ulla Tørnæs, der slår fast, at hun modsat Inger Støjberg bakker helt op om udmeldingen fra Jakob Ellemann-Jensen.

»Jeg er fuldstændig enig i Jakobs melding til Jyllands-Posten, og jeg synes, det er godt, der er kommet klar melding fra Venstres formand,« siger hun.

Men er der ikke en udfordring i den her uenighed mellem formanden og næstformanden i jeres parti?

»Jeg er enig i meldingen fra Jakob Ellemann-Jensen, der også er rundsendt til Venstres folketingsgruppe,« siger hun.

Tidligere minister Ulla Tørnæs har klar melding om konflikten i Venstres top.

Ser du, at Inger Støjberg nu har en fremtid i Venstre?

»Jeg har ikke mere at tilføje, end at jeg er enig med Venstres formand, og det er godt, der kom klar melding, så vælgerne ved, hvor Venstre står,« siger Ulla Tørnæs.

Også folketingsmedlemmerne Jan E. Jørgensen, Christoffer Aagaard Melson, Carsten Kissmeyer og Eva Kjer Hansen slår fast, at de er enige med Jakob Ellemann-Jensens udtalser.

»Det er indlysende, men det afhænger selvfølgelig af, hvad advokaterne konkluderer,« siger Jan E. Jørgensen.

Venstres Jan E. Jørgensen er enig i Jakob Ellemann-Jensens meldinger om mulig rigsretssag mod Inger Støjberg.

Fra Christoffer Aagaard Melson er meldingen denne, da B.T. spørger ind til Jakob Ellemann-Jensens udtalelser om støtten af rigsretssag mod Inger Støjberg, hvis kommende advokatundersøgelse anbefaler det.

»Jeg støtter op om formandens linje,« skriver han på sms.

Carsten Kissmeyer er enig.

»Jeg er helt med på medlingen fra Jakob Ellemann-Jensen,« siger han.

Men hvordan ser du på, at næstformanden Inger Støjberg er uenig?

»Det har jeg ingen kommentar til,« siger han.

Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, bakker også op om formanden.

»Jeg støtter op om Venstres formand,« skriver han på sms.

Den tidligere minister Eva Kjer Hansen afventer ligesom partiformanden Jakob Ellemann-Jensen en advokatundersøgelse for at se, om hun støtter en rigsretssag mod Inger Støjberg eller ej.

Heller ikke tidligere minister Eva Kjer Hansen har andre kommentarer, end at hun nu vil se advokatundersøgelsen.

»Jeg afventer advokatmelding,« skriver hun på sms til B.T.

Ordene fra alle seks er stik imod de meldinger, der mandag kom fra både Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, og Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

»Hvis han (Jakob Ellemann-Jensen, red. ) ender med at stemme for en rigsretssag mod Inger, vil han definitivt rykke sig længere væk. Det er der overhovedet ingen tvivl om,« sagde Pernille Vermund mandag til B.T.

Fra Kristian Thulesen Dahl kom denne reaktion på Jakob Ellemann-Jensens udtalelser:

»Jeg mener, at Ellemann-Jensen er i gang med at trække tæppet væk under Inger Støjberg. Det er trist, og det er helt uforståeligt,« sagde DF-formanden mandag til B.T.

Så meldingen fra Venstres formand og seks politikere i folketingsgruppen er altså markant anderledes end fra både Pernille Vermund og Kristian Thulesen Dahl.

