Selvom de afgørende resultater ikke er tikket ind endnu, så kom alle følelser i spil, da de første exitpolls blev præsenteret.

Det var mest af alt, fordi de umiddelbart peger på, at Stram Kurs ikke kommer ind i Folketinget, og det vækkede en enorm glæde hos andre partier.

Til Enhedslistens valgfest brød Magnus Nielsen ud i gråd, da han så, at exitpolls melder Stram Kurs ude af Folketinget.

Du kan se videoen med Magnus Nielsen øverst i artiklen.

Men han var ikke den eneste, som ikke kunne skjule sin glæde over de dårlige målinger til Stram Kurs.

Til Konservatives valgfest ventede man spændt på exitpolls, og da de så, at det ser skidt ud for Stram Kurs, brød mange af valgfestens deltagere ud i jubel.

Hos TV 2 har Megafon lavet en exitpoll, hvor Stram Kurs har samlet 1,8 procent.

Hos DR har man ligeledes en exitpoll, hvor Stram Kurs har samlet 1,8 procent.

Hvis man sidder hos Stram Kurs skal man nok kigge på de exitpolls, der kommer hos B.T. fra YouGov. De giver nemlig Stram Kurs 2,0 procent af stemmerne.

Rasmus Paludan er stadig meget rolig omkring Stram Kurs’ muligheder for at komme over spærregræsen.

»Det er fuldstændig ubrugeligt (exitpolls, red.). Folk er i forvejen bange for at sige, at de stemmer på Stram Kurs, når man ringer dem op. Så de er desto mere bange for at sige det, når de bliver spurgt på gaden,« siger Rasmus Paludan til TV2.

De endelige resultater ventes først at komme tættere på midnat.