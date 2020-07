Boing, boing, pengene går op og ned. Så lidt fantastisk, kan næsten ikke have det.

Sådan kunne teksten meget vel lyde, hvis popduen Nik og Jay skulle skrive sang om det nyeste regnskab i et af deres selskaber.

Nik og Jay alias Jannik Brandt Thomsen og Niclas Genckel Petersen står begge som både direktører og medejere af selskabet C.P.C ApS.

B.T. har gennemgået årsrapporten for 2019, der netop er offentliggjort.

Nik og Jay på Jelling Musikfestival natten til lørdag d. 28. maj 2016. Jelling Musikfestival 2016. Nu viser regnskabet for 2019, at der er knap så meget at rækken op over. I hvertfald af ren jubel. (Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen/Scanpix 2016) Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen Vis mere Nik og Jay på Jelling Musikfestival natten til lørdag d. 28. maj 2016. Jelling Musikfestival 2016. Nu viser regnskabet for 2019, at der er knap så meget at rækken op over. I hvertfald af ren jubel. (Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen/Scanpix 2016) Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen

Og det går virkeligt ned ad med pengestrømmen. Ja, de fosser nærmest ud af selskabet.

Årsrapporten viser et underskud på - 186.224 kr. i år 2019.

Nik og Jay finder da heller ikke det underskud for fantastisk.

I årsrapporten står, at ledelsen har denne reaktion på årsregnskabet:

Her ses regnskabet for 2019 i C.P.C ApS, der har Nik og Jay som både direktører og medejere. Vis mere Her ses regnskabet for 2019 i C.P.C ApS, der har Nik og Jay som både direktører og medejere.

'Ledelsen finder årets resultat for mindre tilfredsstillende,' står der i årsrapporten.

Hvad er det så, der helt præcist er skyld i underskudet?

Det står på ingen måder klart i årsrapporten, der ellers i alt er på 18 sider.

Dog fremgår det under betegnelsen 'ledelseberetning', at C.P.C ApS står for musik, der formentlig er fra Nik og Jay.

Her ses Nik og Jay under Smukfest i 2016. Seneste regnskab viser, at der er knap så meget at smile over. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Her ses Nik og Jay under Smukfest i 2016. Seneste regnskab viser, at der er knap så meget at smile over. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

'Selskabets aktiviteter består af musisk aktivitet,' står der i årsrapporten.

Altså er det ikke investeringer og aktiviteter uden for musikken, der er skyld i, at regnskabet på ingen måder er fantastisk.

Ja, faktisk er underskuddet endnu værre end blot minus på -186.224 kr.

Under titlen 'usædvanlige forhold' står dette i årsrapporten:

Jannik Brandt Thomsen og Niclas Genckel Petersen alias Nik & Jay har underskud på samlet - 186.224 kr. for 2019 i det selskab, hvor de er både direktører og medejere. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Jannik Brandt Thomsen og Niclas Genckel Petersen alias Nik & Jay har underskud på samlet - 186.224 kr. for 2019 i det selskab, hvor de er både direktører og medejere. Foto: Søren Bidstrup

'Moderselskabet har i året eftergivet selskabet sin gæld på 79.779 kr. Beløbet er indregnet direkte på egenkapitalen,' står der i årsrapporten.

Og pudsigt nok står der, at egenkapitalen i 2019 præcist var på 80.000 kr.

Altså kun 221 kr. mere end den gæld firmaet har fået 'eftergivet'.

Et spørgsmål mangler især et svar:

Nik og Jay på Skanderborg Foto: Lasse Bak Mejlvang Vis mere Nik og Jay på Skanderborg Foto: Lasse Bak Mejlvang

Hvad siger Nik og Jay selv til dette underskud i selskabet?

B.T. har været i kontakt med deres ansvarlige manager i musikselskabet, PDH Music, der er blevet bedt om at viderebringe spørgsmålene om underskudet til popduen.

Men Nik og Jay er endnu ikke vendt tilbage med en kommentar.