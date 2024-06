Årsdagen for D-dag er "måske vigtigere end i mange år" på grund af krigen i Ukraine, mener Mette Frederiksen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og kong Frederik er torsdag i Normandiet i Frankrig, hvor 80-års-dagen for de allieredes landgang under Anden Verdenskrig - D-dag - markeres ved en ceremoni.

Hun siger til TV 2, at årsdagen for D-dag nu "måske er vigtigere, end den har været i mange år".

- For den minder os om, hvad det kræver at opnå fred og frihed. Og den pris skal vi altid være villige til at betale, siger Mette Frederiksen til TV 2 med henvisning til krigen i Ukraine.

Tidligere torsdag holdt hun en tale ved en dansk ceremoni, hvor en ny mindemur blev indviet til ære for de danskere og efterkommere efter danskere, som kæmpede for de allierede fra D-dag 6. juni 1944 og frem til befrielsen af Paris 31. august 1944.

Desuden har der været kranselægning for danske søfolk, der sejlede allierede soldater over Den Engelske Kanal på D-dag. Det er sket ved det danske monument i byen Sainte-Marie-du-Mont i det nordlige Frankrig.

I alt var 800 civile danske søfolk fordelt på 30 skibe en del af D-dag.

I talen fyldte koblingen mellem D-dag og krigen i Ukraine også.

- Jeg er helt klar over, at historien aldrig gentager sig selv. Men nogle gange føles det sådan, lød det fra Mette Frederiksen.

- Kun to timers flyvning fra vores hovedstad København er Kharkiv mål for daglige bombeangreb. En by som enhver anden by i Europa. Men lige nu er det en by i frontlinjen i kampen for frihed, sagde hun.

Videre slog Mette Frederiksen endnu en gang fast, at Ukraine kan regne med dansk støtte, "så længe, det tager".

Ved den internationale ceremoni torsdag i Normandiet har blandt andre Storbritanniens kong Charles, Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, USA-præsident Joe Biden og Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, deltaget.

Cirka 4400 soldater fra de allierede styrker mistede livet på D-dag i Frankrig. Blandt dem var 2500 amerikanske soldater.

Omkring 200 veteraner fra Anden Verdenskrig fra primært USA og Storbritannien har deltaget i mindehøjtidelighederne torsdag. Mange af dem er over 100 år.

