Aalborg har længe tituleret sig som cykelby. Og nu kunne noget tyde på, at kommunen rent faktisk vil forsøge at leve op til det brand.

I budgetforliget for 2022-2025, der blev præsenteret torsdag aften, er der nemlig afsat 60 millioner kroner til cykelstier og sikre skoleveje.

»Vi kommer til at prioritere det meget mere. Borgerne har sagt, at vi skal prioritere cykelstier, og det har vi valgt at lytte til,« siger borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (S), til B.T. efter han præsenterede budgetforliget for pressen.

På velfærdsområdet er der blandt andet afsat ni millioner kroner i 2022 og 27 millioner kroner i 2023 til at de yngste klasser i folkeskolen kan have to undervisere, såkaldt co-teaching. Det vil sige, at der i 1.- 3. klasse altid vil være to undervisere til stede i klasserne.

Mens de yngste borgere kan se frem til flere lærere, så kan de ældste se frem til flere hænder. Kommunen har nemlig afsat penge til 120 nye fuldtidsstillinger på ældreområdet.

»Vi prioriterer den nære velfærd højt. Vi har afsat godt 60 millioner kroner ekstra til ældreområdet. Her prioriterer vi også en seniorordninger for personalet, så vi kan fastholde de dygtige medarbejdere, vi har,« siger borgmesteren.

På præsentationen af budgetforliget understregede borgmesteren, at han var glad for samarbejdet i forhandlingerne. Men det lykkedes ikke at samle hele byrådet om budgettet, som det ellers gjorde sidste år. Dansk Folkepartis to byrådsmedlemmer valgte nemlig at forlade forhandlingerne torsdag eftermiddag.

»Vi foreslog, at man skal indføre 37 timers aktiveringsuge for at få indvandrere i arbejde og samtidig lave en hjemsendelsesmålsætning, så de to ting kan gå hånd i hånd, men det var der ikke stemning for,« forklarer Kristoffer Hjort Storm, der er byrådsmedlem for Dansk Folkeparti og understreger, at han også gerne havde set flere penge afsat til landdistrikterne i kommunen.

Men man kan jo ikke få alt, hvad man gerne vil have. Mister I ikke bare endnu mere indflydelse ved at forlade forhandlingerne?

»Det var så lidt, vi kunne få i gennem, så det kunne slet ikke betale sig. Vi skal også kunne se os selv i øjnene,« siger Kristoffer Hjort Storm.

De øvrige partier i byrådet var alle med til at vedtage budgettet, og det glædede borgmesteren sig over.

»At Dansk Folkeparti har valgt at forlade forhandlingerne, fordi de synes, vi prioriterer integration for meget, må de selv om. Men at vi så kan samle 29 ud af 31 byrådsmedlemmer om et budgetforlig er rigtig godt og vidner om et stærkt samarbejde,« siger Thomas Kastrup-Larsen.