Der har efter sommeren været lokale udbrud, som kunne håndteres, men nu er det spredt til resten af landet.

Coronavirus har spredt sig hurtigere og bredere til hele landet, end det var ventet.

Sådan lyder det fra direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, på et pressemøde i Statsministeriet fredag.

- Vi havde forventet, at smitten ville stige, men det er sket tidligere, end vi havde forventet. Og det er bekymrende, at det er så udbredt, som det er.

- Nu er et flertal af kommunerne over grænsen på 20 smittede ud af 100.000. Og mange forskellige befolkningsgrupper er smittet, siger sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm.

Det har de seneste måneder været regionale tiltag, men nu bredes restriktionerne ud over hele landet. Det betyder, at restaurationer skal lukke klokken 22, og forsamlinger på over 50 personer bliver forbudt.

Der er dog ikke tale om en national nedlukning ifølge statsminister Mette Frederiksen (S).

Store dele af borgernes hverdagsliv kan fortsætte, siger hun.

Søren Brostrøm fastslår, at de lokale indsatser har været en succes.

- Den lokale indsats vil fortsat være en del af strategien, men fordi vi ser smitten så udbredt, så giver det fagligt set mening, at vi nu lægger et bredt restriktionsniveau ind, siger han.

Den spredning, der har været i 17 kommuner i Storkøbenhavn og Odense, ses nu i resten af landet.

- Fra at være lokale udbrud, der kunne kontrolleres, ser vi nu en spredning. Den stigning vi så i 18 kommuner, der var i særlig fokus, ser vi nu i alle kommuner, siger faglig direktør Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut.

- Der er ingen kommuner, der er uden risiko. På landsplan har vi 40 tilfælde per 100.000, siger han videre.

Det er et højt niveau, men epidemien er endnu ikke kommet ud af kontrol, uddyber han.

En byfest i Dronninglund har udviklet sig til en superspredningsbegivenhed, som har skabt smittekæder i Nordjylland.

Det har fået smitten til at sprede sig ind på afdelinger i sundhedsvæsnet og plejesektoren, hvor ældre og sårbare er til stedet, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Vi har de værktøjer, der skal til, og vi tøver ikke med at bryde dem. Men det står og falder med, at vi alle følger anbefalingerne og holder afstand, siger Magnus Heunicke.

