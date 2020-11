Befolkningens adfærd er vigtig for coronahåndteringen, og borgernes medejerskab er afgørende, siger professor.

Tilliden til regeringens coronahåndtering falder, og det er et problem for os alle sammen, siger professor i statskundskab ved Aarhus Universitet Michael Bang Petersen.

Han leder en omfattende analyse af danskernes adfærd under coronakrisen. Siden forskerne på Institut for Statskundskab begyndte at måle i maj, er tilliden til regeringens strategi nu faldet til det laveste niveau.

Tilliden er ikke kun vigtig i sig selv, men håndteringen af pandemien afhænger også af den, siger Michael Bang Petersen.

- Det her har betydning for os alle, for det handler om, at vi skal gennem pandemien bedst muligt. Hvis vi har mindre tillid og i mindre grad stoler på anbefalingerne, så vil vi ikke i samme grad følge dem.

- Derfor er det også vigtigt fra et sundhedsfagligt perspektiv, at man håndterer krisen på en måde, så der er maksimal tillid og minimal polarisering.

Han kalder borgernes medejerskab til hele håndteringen "helt afgørende".

/ritzau/