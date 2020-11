Jan Poulsen har haft mink i årtier.

Men søndag var det slut. Hans mink blev aflivet af Fødevarestyrelsen, som i disse uger afliver millioner af danske mink for at forhindre, at en muteret coronavirus fra mink ryger videre til mennesker.

Klokken otte søndag morgen var turen så kommet til Jan Poulsen og to andre minkavlere, som har en fælles minkfarm ved Brovst i Nordjylland.

Men da Fødevarestyrelsen mødte op, havde de ikke containere med til cirka 10.000 mink, som i stedet blev smidt på jorden uden for minkfarmen.

Jan Poulsen og to andre minkavlere fik søndag aflivet alle deres mink, fordi der var udbrudt coronasmitte blandt minkfarmene i området. Foto: privatfoto.

»De mødte op med store presenninger, og så blev minkene bare smidt derpå. Det er vildt uansvarligt, for andre dyr kan få adgang til de døde mink. Og det virker helt tosset, når Fødevarestyrelsen netop slår minkene ihjel for at bremse coronavirus,« siger Jan Poulsen.

»Den dyrlæge, som var med, mente også, at det var forkert at lægge minkene på jorden uden for farmen. Men Fødevarestyrelsen gik i gang alligevel,« siger han.

Coronavirussen har spredt sig voldsomt på de danske minkfarme siden sommer. I skrivende stund har mere end 170 minkbesætninger fået konstateret corona, og derfor skal alle disse mink aflives.

Men regeringen har besluttet, at alle mink, som befinder sig inden for 7,8 kilometer af en smittet minkfarm, også skal slås ihjel. Derfor er det foreløbig omkring 400 avlere, som må vinke farvel til deres dyr.

Da Fødevarestyrelsen søndag aflivede mink i Brovst, havde de ingen containere til de døde mink. Derfor blev de bare smidt på jorden. Foto: privatfoto.

I den borgerlige lejr er man så fortørnet over sagen, at samtlige blå partier nu har indkaldt fødevareminister Mogens Jensen (S) i et hastesamråd.

»Det er fuldstændig vanvittigt, at Fødevarestyrelsen smider coronasmittede mink på jorden – under åben himmel – hvor andre dyr kan rode rundt i minkene. Når regeringen absolut vil slagte mink på stribe, må det ske forsvarligt,« siger Venstres fødevareordfører, Erling Bonnesen, og pointerer:

»På den måde bidrager myndighederne potentielt til at sprede coronavirus i stedet for at slå den ned.«

(ARKIV) Fødevareminister Mogens Jensen på pressemøde om den aktuelle situation med coronasmitte på nordjyske minkfarme i Eigtveds Pakhus i København, torsdag den 1. oktober 2020. Foto: Olafur Steinar Gestsson

Også hos De Konservative er man rasende over Fødevarestyrelsens håndtering af minkene. De kræver handling fra Mogens Jensen.

»Når regeringen er så offensiv og masseafliver mink, så skal de også have logistikken på plads. Det er hovedrystende og klart imod bekendtgørelsen om døde dyr, at man bare lader døde mink ligge på jorden. Vi mener, at aflivning bør stoppe, så længe der ikke er styr på containerne,« siger Per Larsen, fødevareordfører hos De Konservative.

Hos Jan Poulsen i Nordjylland lå minkene på jorden uden for minkfarmen i mindst seks timer, før Fødevarestyrelsen fik containere til området.

Brancheorganisationen Danske Minkavlere mødes mandag aften med fødevareminister Mogens Jensen efter flere lignede episoder rundt om i landet.

»Fødevarestyrelsen har kastet erhvervet ud i endnu en krise med billeder af døde mink smidt på jorden og rådne mink i overfyldte containere. Billederne går verden rundt og ødelægger vores arbejde med dyrevelfærd og branchens image,« siger Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Fødevarestyrelsen.