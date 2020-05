Regionerne har aktuelt kapacitet til cirka 10.000 test per dag. Det skal udvides yderligere, siger regeringen.

Teststrategien for det kommende kvartal er på plads, og regeringen vil senere fremlægge en plan for teststrategien i efteråret, lyder det fra regeringen.

Den nye strategi skal blandt andet sikre, at der kommer bedre muligheder for selvisolation, og at der kommer en mere effektiv opsporing af smittekæder.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag på et pressemøde.

- Myndighederne vil allerede fra denne uge begynde at opspore, hvem de smittede har været i kontakt med. Så de kan blive isoleret hurtigt, så vi kan bryde smittekæderne.

- Når vi sætter ind med mere offensiv teststrategi og værnemidler, så kan de ældre og sårbare forhåbentlig også få mere af deres hverdag tilbage. Se familien og se børnebørnene, siger Mette Frederiksen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger, at kommunerne vil stille feriecentre, hoteller eller lignende til rådighed som et frivilligt tilbud om selvisolation.

Dermed kan man blive isoleret uden for eget hjem, hvis man eksempelvis bor i en lille lejlighed, hvor der ikke er plads til at isolere sig selv.

En smittesporings-app, som er på vej, vil indgå i indsatsen for at opspore smittekæder.

