Efter flere smittetilfælde på Christiansborg er smitten nu inddæmmet, vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed.

En minister, en partiformand og flere folketingspolitikere blev i denne uge konstateret smittet med corona. Men nu er der igen styr på smitten på Christiansborg.

Det vurderer vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed.

Overlæge Tim Volmer Jensen fra Styrelsen for Patientsikkerhed siger:

- Som bekendt har der siden midten af sidste uge været tilfælde af coronasmitte i Folketinget. For at forebygge smittespredning i Folketinget har administrationen i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed foretaget kontaktopsporing i Folketinget. Styrelsen vurderer, at smitteudbruddet i Folketinget aktuelt er begrænset og skønnes at være inddæmmet.

Udbruddet kom for alvor til offentlighedens kendskab tirsdag, hvor en stribe ministre gik i selvisolation. Samtidig kom det frem, at flere folketingsmedlemmer var smittet med corona.

Det gjaldt blandt andre De Konservatives partiformand, Søren Pape Poulsen.

Natten til onsdag skrev justitsminister Nick Hækkerup (S) på Facebook, at han er smittet med corona og har symptomer i form af hoste og feber, men er ved godt mod.

Også statsminister Mette Frederiksen (S) gik i selvisolation, fordi hun havde siddet ved samme møde som justitsminister Nick Hækkerup. Ligesom flere andre ministre blev statsministeren efterfølgende testet negativ for coronavirus.

Set i lyset af smitteudviklingen indførte Folketingets Præsidium tidligere på ugen en række tiltag for at dæmpe risikoen for smitte. Det var blandt andet begrænsninger på antallet af gæster på Christiansborg.

Arbejdet i Folketinget fortsætter dog så vidt muligt normalt med blandt andet lovbehandlinger. Dermed kan politikerne fortsat gennemføre eksempelvis lovgivning i forbindelse med corona-krisen samt samråd med ministre.

/ritzau/