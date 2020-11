Gruppeformand for De Konservative, Mai Mercado, kan ikke se, hvorfor partiet er blevet hårdt ramt af covid-19.

Gruppeformand for De Konservative, Mai Mercado, fortæller, at hele folketingsgruppen er blevet testet for covid-19 tirsdag.

Hun siger, at gruppen - hvor mindst tre ud af 14 medlemmer er testet positiv for covid-19 - ikke har holdt nogle arrangementer eller andet, der kan have spredt smitten i gruppen.

- Jeg har svært ved at se, hvorfor det præcist skulle være os. Vi har taget forholdsregler, når vi har mødtes. Og vi har hele tiden gjort det muligt, at man kunne være med virtuelt, siger hun og fortsætter:

- Men vi har besluttet, at vi holder gruppemøder virtuelt de næste to uger. Og vi anbefaler, at alle er så lidt som muligt på Christiansborg.

- Skal der tages sager i Folketingssalen, så vil det være den samme person, der tager en hel dag, så vi ikke render ind og ud af Folketinget.

Efter at det mandag kom frem, at et medlem af De Konservative var testet positiv, har alle medlemmer af gruppen taget en test. Flere afventer svar.

Formand Søren Pape Poulsen, miljøordfører Egil Hulgaard og forsvarsordfører Niels Flemming Hansen er testet positive. Mai Mercado selv er testet negativ.

- De smittede har det efter omstændighederne godt og har faktisk lige været med til gruppemøde virtuelt. Et par af dem har feber, men de er i bedring og er ikke hårdt ramt, siger Mai Mercado.

Folketinget indførte allerede i foråret en række restriktioner for at begrænse smitten med covid-19.

Det tæller blandt andet flere virtuelle møder, mere afstand mellem medlemmerne og forskudte afstemninger, så ikke alle de 179 medlemmer er i Folketingssalen samtidigt.

Mai Mercado har da heller ikke nogen kritik af Folketingets foranstaltninger.

- Jeg er tryg ved de forholdsregler, der er herinde. Men det kan godt være, man skal gå et gear op, nu hvor der er meget smitte.

- Det kunne blandt andet være et mobilt testcenter, så dem der har deres gang herinde kan blive testet hyppigere. Det mener jeg allerede, man har i Europa-Parlamentet, siger hun.

Hun er samtidigt på linje med Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen, der siger, at arbejdet i Folketinget må fortsætte ufortrødent trods smitten.

- Lovgivningsarbejdet skal fortsætte. Det er meget vigtigt, at Christiansborg ikke går i stå. Der står blandt andet mange virksomheder, der regner med, at vi får vedtaget nogle hjælpepakker, siger gruppeformanden.

