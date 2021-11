Nye Borgerliges spidskandidat til kommunalvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune, Claus Bøgh Svenningsen, har fået corona.

Det bekræfter han selv i en sms til TV2 Lorry.

Smitten er en anelse ironisk for Svenningsen, som er en så ihærdig coronaskeptiker, at partiets ledelse tidligere har været tvunget til at give ham en reprimande.

Tidligere på måneden delte Claus Bøgh Svenningsen informationer om coronavaccinen til sine cirka 16.000 følgere på Facebook, som ifølge en professor er 'lidt chokerende'.

Blandt andet hævdede Svenningsen, at komplikationer i forbindelse med vaccinen er en større belastning for samfundet, end sygdommen selv er.

Det resulterede i massiv kritik, der fik Nye Borgerliges formand Pernille Vermund til offentligt at tage afstand fra den slags udtalelser fra partiets kandidater.

B.T. erfarer, at Claus Bøgh Svenningsens sygdom har skabt kaos i valgkredsen, idet de øvrige spidskandidater har måttet aflyse adskillige møder som en direkte konsekvens deraf.

Ifølge intern kommunikation, som B.T. har fået indblik i, mistænker man, at mindst en modkandidat efterfølgende har fået konstateret corona.

B.T. har forsøgt at indhente en kommentar fra Claus Bøgh Svenningsen, men det har ikke været muligt at få fat i ham.