Undervisning i hjemmet via en iPad ligger langt fra en normal skoledag.

Nu vil regeringen sammen med resten af Folketingets partier hjælpe de elever, der er kommet bagud i skolen som følge af fjernundervisning.

»Vi taler for eksempel om, hvorvidt der skal to lærere til enkelte steder,« siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun forklarer, at hun sammen med resten af partierne og en række forskere er ved at drøfte, hvordan man bedst kan hjælpe eleverne.

Der er kæmpe stor forskel på, hvor meget børnene har fået ud af fjernundervisning Pernille Rosenkrantz-Theil, børne- og undervisningsminister (S)

Senere vil regeringen så fremlægge et konkret udspil.

»Der er kæmpe stor forskel på, hvor meget børnene har fået ud af fjernundervisning,« siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Udover at sætte ekstra lærere ind, tales der også om at oprette nye undervisningsforløb for at indhente det tabte.

»Der kan være behov for turboforløb i enkelte fagområder. Og så er der afgangsprøverne og svendeprøverne, som vi også skal se på,« siger ministeren.

Pernille Rosenkrantz-Theil er bl.a. ved at se på, om der skal sættes flere lærere ind. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Pernille Rosenkrantz-Theil er bl.a. ved at se på, om der skal sættes flere lærere ind. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hun understreger, at der endnu ikke er fastlagt noget.

Skolerne har været lukket siden juleferiens begyndelse 18. december 2020, og siden har alle cirka 700.000 elever i folkeskolen og efterskolerne været undervist i hjemmet.

De er foreløbig lukket indtil 7. februar, men sundhedsminister Magnus Heunicke sagde tirsdag, at man ikke skal forvente en stor genåbning af det danske samfund til februar.