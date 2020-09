Fra partiets folketingsgruppe deltager kun Morten Østergaard og Sofie Carsten Nielsen fysisk i R's landsmøde.

432 delegerede skulle have været med til De Radikales landsmøde lørdag i Nyborg.

Men grundet coronarestriktioner holdes det fysiske fremmøde til det minimale. Ligesom landsmødet hovedsageligt afvikles digitalt.

Det betyder, at de delegerede eksempelvis skal stemme hjemmefra via et link. Og hvis der er spørgsmål fra baglandet, sker det også digitalt. I begyndelsen af landsmødet, der begyndte klokken 10, har det givet lidt tekniske udfordringer.

Partiet oplyser, at man er cirka 35 personer til stede på Nyborg Strand for at stå for afviklingen.

Kun politisk leder Morten Østergaard og politisk ordfører Sofie Carsten Nielsen er til stede fra folketingsgruppen. Resten af folketingsgruppen følger med hjemmefra.

Coronarestriktionerne betyder også, at nogle af talerne bliver holdt digitalt. Altså ikke fra scenen i Nyborg.

For eksempel holder nuværende EU-kommissær og partiets tidligere politiske leder Margrethe Vestager sin tale digitalt fra distancen.

I det hele taget rammer corona de politiske landsmøder den kommende tid. Fredag meddelte Venstre, at partiet helt aflyser sit landsmøde i år.

Venstres landsmøde skulle have været afholdt 3. oktober i Herning. V-medlemmerne skal dog helst ikke snydes for en tale fra formand Jakob Ellemann-Jensen. Det sagde politisk ordfører Sophie Løhde (V) fredag.

- Lige nu kigger vi på muligheden for, at Ellemann på en anden måde kan holde en tale til medlemmerne.

Socialdemokratiets kongres og De Konservatives landsråd var begge planlagt til 26. september i henholdsvis Aalborg og Herning. De er også påvirket af corona.

Ifølge Socialdemokratiet er der ikke sat dato for, hvornår en ny kongres afholdes.

Det er udskudt, fordi statsminister Mette Frederiksen (S) dagen inden partiets planlagte kongres kommer hjem fra et topmøde i Bruxelles. På grund af Danmarks rejsevejledninger for erhvervsrejser til Belgien skal statsministeren isoleres og testes for coronavirus. Derfor ville hun ikke kunne være fysisk til stede.

De Konservative har i modsætning til regeringspartiet besluttet, at partiets landsråd stadig afholdes den pågældende dato. Men det kommer til at foregå online.

