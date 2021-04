Lev i Polen eller Rumænien, mens dagpenge fra Danmark tikker ind på kontoen.

Sådan gør hundredvis af udlændinge hvert år. De arbejder få måneder i Danmark og rejser derefter til deres hjemland med tre måneders dagpenge i kufferten.

Især østeuropæere har opdaget den finte, som er blevet mere og mere populær de seneste år.

»Det er nogle EU-regler, vi modarbejder i Danmark. Fordi vi har høje dagpenge i Danmark, er der en naturlig risiko for, at andre EU-borgere udnytter det og lever for dagpengene i hjemlandet uden reelt at stå til rådighed for arbejdsmarkedet,« siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Men faktisk har coronakrisen sat en prop i dagpenge-finten, viser nye tal.

I 2020 valgte 11152 borgere fra Polen, Rumænien, Bulgarien og Litauen at tage danske dagpenge med til et andet EU-land. Det er et fald i forhold til 2019, som var et rekordår.

»Det er selvfølgelig positivt. Men 2020 var også et særligt år, hvor mange grænser var fuldstændig lukkede i lande, som ikke har klaret sig så godt under coronaepidemien som Danmark,« siger Peter Hummelgaard.

»Derfor skal tallene også ses i det lys,« siger han.

Det er EU-regler, som gør det muligt for andre EU-borgere at arbejde tre måneder i Danmark, hvorefter de har ret til tre måneders dagpenge fra Danmark, mens de søger job i hjemlandet.

Problemet er bare, at langt størstedelen vender tilbage til Danmark uden et job, når dagpengene udløber.

I 2019 vendte 82 procent af rumænerne og 81 procent af polakkerne tilbage til Danmark inden for seks måneder.

»Det er på ingen måde i orden, hvis EU-borgere udnytter de danske dagpenge. Og derfor arbejder vi også hårdt på at få det ændret,« siger Peter Hummelgaard.

Danmark har i årevis forsøgt at stramme EU-reglerne, så det bliver sværere at tage danske dagpenge med i kufferten til hjemlandet.

Men faktisk kan gå det stik modsatte vej.

EU-Kommissionen forsøger nemlig at få et forslag igennem, som betyder, at andre EU-borgere kan få seks måneders dagpenge med til hjemlandet i stedet for tre måneder.

Ovenikøbet vil man kun skulle arbejde én måned i Danmark for at åbne kisten til dagpengene frem for tre måneder, som reglerne er i dag.

Det vil åbne en dør for, at danske dagpenge bliver et tag-selv-bord for andre EU-borgere Peter Hummelgaard, beskæftiglesesminister

»Jeg er meget bekymret for, at ordningen bliver udvidet til seks måneder. Det vil åbne en dør for, at danske dagpenge bliver et tag selv-bord for andre EU-borgere, hvis hjemlande slet ikke har lige så gunstige ydelser,« siger Peter Hummelgaard.

Det har flere gange været på dagsordenen i Folketinget at indeksere dagpengene. Det vil sige, at man for eksempel modtager færre dagpenge, hvis man bor i Polen, hvor leveomkostningerne er lavere.

»Men det er bare ikke noget, Danmark har opbakning til i EU lige nu. Og der tegner sig heller ikke noget flertal for, at Danmark kan få det igennem lige foreløbigt,« siger Peter Hummelgaard.

I 2020 var der i alt 2.415 personer, som tog dagpengene med til udlandet.