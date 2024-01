De har lynende travlt på flere medicinske afdelinger på Odense Universitetshospital (OUH) her i det nye år.

Flere afdelinger kæmper med overbelægning, og Infektionsmedicinsk Afdeling på OUH må i disse dage bede om hjælp fra andre afdelinger, fordi der er 25 procent flere patienter, end afdelingen har senge til.

»Det betyder ikke, at vi ikke kan håndtere det. Det betyder bare, at der skal løbes lidt stærkere, og at vi må have hjælp fra andre afdelinger - også med sygeplejersker til at passe patienterne,« siger cheflæge på Infektionsmedicinsk Afdeling Anne Øvrehus.

Hun forklarer, at covid-19 er med til at lægge pres på afdelingen. Nogle af de indlagte er rigtig syge, fordi de ikke er vaccineret mod corona eller er sårbare på anden vis. Også influenza-ramte patienter, der har fået en lungebetændelse oven i hatten, lægger pres på afdelingen.

Anne Øvrehus vurderer på baggrund af tests, at corona-indlæggelserne er ved at at have toppet.

Til gengæld er der ingen nedgang i antallet af indlagte med influenza.

Hvis du har mistanke om, at du er smittet med covid-19 eller en anden luftvejsinfektion, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du bliver hjemme, til du er rask.

Du skal ifølge styrelsen kun blive testet, hvis der er en særlig sundhedsfaglig grund til det.

Det kan for eksempel være, hvis du har symptomer på luftvejsinfektion og føler dig syg, og du samtidig er 65 år eller ældre, er gravid, eller hvis du har kroniske sygdomme, der giver øget risiko for alvorligt forløb med covid-19.

I sådanne tilfælde kan du nemlig være i målgruppen for tidlig behandling for covid-19.