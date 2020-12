Ældrepleje er så presset, at det bør være muligt at prioritere velfærd til mest trængende borgere, mener KL.

Kommunernes ældrepleje er så presset, at man bør kunne prioritere velfærdsindsatsen mellem borgerne. Det mener KL.

KL's formand, Jacob Bundsgaard, opfordrer derfor regeringen til "i en fart" at genindføre de nødbekendtgørelser på velfærdsområderne, som man også så i foråret.

- Smitten stiger meget kraftigt nu, og vi mærker det ved, at mere og mere personale er syge eller hjemsendt, fordi de afventer testsvar. Vi mærker det også ved, at sygehusene udskriver borgerne endnu hurtigere til behandling og pleje i kommunerne. Samtidig skal kommunerne levere det, vi har været vant til hele efteråret. Det kan ikke blive ved, siger Jacob Bundsgaard.

Nødbekendtgørelserne giver blandt andet mulighed for at prioritere personalet til borgere med størst behov. Det kan ske ved eksempelvis at skære ned på mængden af rengøring, genoptræning og andre aktiviteter, som ikke handler om at holde smitten nede.

Ved at indføre nødbekendtgørelser for de øvrige velfærdsområder bliver der også mulighed for at indgå aftaler med medarbejdere om, at de kan aflaste på ældreområdet, hvor presset lige nu er meget stort, siger Jacob Bundsgaard.

- Vi skal både holde coronasmitten væk fra ældresektoren, og vi skal kunne sikre, at de ældre, der har behov for det, fortsat kan modtage pleje. Vi skal også kunne sikre, at de kommunale sundhedstilbud, som er kritiske, fortsat fastholdes. Det er eksempelvis hjemmesygeplejersken, der giver livsnødvendig medicin, pleje af døende patienter i eget hjem og insulin til sukkersygepatienter. Derfor er kommunerne nødt til at kunne prioritere personalet, siger Jacob Bundsgaard.

/ritzau/