Coronabølgen har nu for alvor fundet vej ind bag Christianborgs mure.

På ganske få dage er mindst fem folketingsmedlemmer blevet smittet med coronavirus, og seks ministre er gået i karantæne, fordi de har holdt møder med personer, som siden viste sig at være smittede med corona.

Mette Frederiksen er nu også under mistanke for at være smittet, fordi hun har holdt møde med justitsminister Nick Hækkerup, som melder, at han føler sig syg, meddeler Statsministeriet

»Jeg er i dag blevet testet for corona, fordi jeg desværre er blevet syg med symptomer. Jeg holder mig derfor hjemme, indtil jeg forhåbentlig har fået et negativt svar og i øvrigt føler mig rask. « skriver Hækkerup på Facebook.

Justitsminister Nick Hækkerup holder doorstep om FE-sagen, i Justitsministeriets gård i København, mandag den 5. oktober 2020..

Det sker netop, som Nick Hækkerup skal i gang med den afgørende fase i forhandlingerne om en stor politireform.

Det store smitteudbrud har fået Folketinget til at aflyse alle afstemninger i Folketingssalen tirsdag. Det gælder også spørgetimen med statsminister Mette Frederiksen.

I den konservative folketingsgruppe er hele tre politikere smittet. Ud over partiformand Søren Pape Poulsen er Niels Flemming Hansen og Egil Hulgaard testet positiv for corona.

Det har fået partiet til at hjemsende sine ansatte til og med næste uge, oplyser Søren Vangsøe, generelsekretær hos De Konservative, til B.T.

Niels Flemming Hansen fra De Konservative fik allerede i fredags svar på, at han var testet positiv for corona. Indtil videre har yderligere på folketingspolitikere fra partiet testet positive, heriblandt formand Søren Pape.

Hos det coroanramte parti tager man nu skarpe forholdsregler.

»Vores politiske gruppemøder afholdes den kommende tid rent virtuelt. Og vi sørger for, at vores politikere testes regelmæssigt og kan fremvise negative test,« skriver Søren Pape på Facebook.

I statsforvaltningen, herunder ministerierne, arbejder de ansatte allerede hjemmefra i det omgang, det er muligt.

Men ministre og folketingsmedlemmer møder stadig ind på Christiansborg og holder fysiske møder.

Lars Christian Lilleholt (V) efter samråd med forsvarsministeren om Forsvarets Efterretningstjeneste på Christiansborg i København, onsdag den 23. september 2020. Samrådsspørgsmålene er stillet af Enhedslisten..

Og det har altså foreløbigt sendt fem ministre i hjemmekarantæne. Flere af dem venter på et svar på en coronatest.

Ministrene tæller Nick Hækkerup, Ane Halsboe-Jørgensen, Peter Hummelgaard, Pernille Rosenkrentz-Theil, Mogens Jensen og Lea Wermelin.

Venstres forsvarsordfører og tidligere klimaminister, Lars Christian Lilleholt, blev mandag aften indlagt på Odense Universitetshospital med ondt i bryst og hovedpine. Det viste sig senere, at også han havde corona.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), om coromasmitten i Folketinget.