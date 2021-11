»Groft sagt er bolden sparket til hjørne.«

Sådan lyder det fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, på bagkant af den klimaaftale verdens FN-lande lørdag aften har landet.

En aftale, der ifølge ham, ikke kan betegnes som det 'store gennembrud' mange havde håbet på.

I stedet er der tale om et 'kunstigt åndedrag'. En aftale, der medfører mindst lige så meget skuffelse som lettelse.

FAKTA: Klimaaftalen Et af de helt store mål ved FN-klimakonferencen COP26 har været at holde målet om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader i live. Flere iagttagere mener, at målet holdes i live. Men kun akkurat. De knap 200 lande, som er med i Parisaftalen fra 2015, har aftalt, at de inden udgangen af 2022 skal opdatere og styrke deres nationale klimamål, så det er muligt at holde temperaturstigningerne inden for rammerne af Parisaftalen. Det vil sige mellem 1,5 og 2 grader celsius. Kilde: Ritzau

»Hvis man ikke kan få den man elsker, så må man elske den man kan få,« siger han og fortsætter:

»Ser man med positive øjne, så var der vilje til at gøre noget. Ikke kun politisk, men også i finansverdenen.«

Han fortæller, at mange af de gode indvendinger faktisk kommer fra erhvervs- og finanslivet.

Desværre er konklusionen, at bolden blev sparket til hjørne – igen.

Lørdagens nye klimaaftale blev ikke det store gennebrud, som mange havde håbet på, siger B.T.s siger Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent. Foto: Jon Wiche Vis mere Lørdagens nye klimaaftale blev ikke det store gennebrud, som mange havde håbet på, siger B.T.s siger Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent. Foto: Jon Wiche

COP26 skulle blandt andet sikre, at temperaturstigningerne ikke vil overskride de 1,5 grader. Noget, der ifølge Jakob Illeborg ikke ser ud til at lykkes.

»Hver gang nogen reelt skal gøre noget stort og voldsomt, så er der noget, der stritter imod.«

Han fortæller, at verden ser meget forskelligt på, hvem der har ansvaret for hvad.

»Det her, var, hvad der var muligt. Og kritikere vil sige, at det mulige så ikke er godt nok i sådan en desperat situation.«

OVERBLIK: Det siger de om COP26-aftale FN's generalsekretær, António Guterres:

»De vedtagne tekster er et kompromis.«



»De vedtagne tekster er et kompromis.« Storbritanniens premierminister, Boris Johnson:

»Der er stadig meget mere at gøre i de kommende år. Men aftalen i dag er et stort skridt fremad.«



»Der er stadig meget mere at gøre i de kommende år. Men aftalen i dag er et stort skridt fremad.« Greenpeace Internationals direktør, Jennifer Morgan:

»De har ændret et ord, men de kan ikke ændre, at signalet fra denne COP er, at kulæraen er ved at slutte.« Klimaaktivist Greta Thunberg:



»De har ændret et ord, men de kan ikke ændre, at signalet fra denne COP er, at kulæraen er ved at slutte.« Klimaaktivist Greta Thunberg:

»COP26 er slut. Her er et kort resume: Bla, bla, bla. Men det egentlige arbejde fortsætter udenfor disse haller. Og vi vil aldrig nogensinde give op.« Kilde: Ritzau.

»Det er kun en god aftale, hvis alternativet var absolut ingenting.«

Ifølge ham vil aftalen give anledning til, at man fremadrettet – i fællesskab – kan bevæge sig mod skrappere tiltag.

Men for nu, er der ikke umiddelbart mange roser at give:

»Sejren lå i, at det ikke blev det totale nederlag,« afslutter Jakob Illeborg.