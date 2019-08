V-nestor Claus Hjorth Frederiksen er med egne ord ”færdig med at dække over” over strid i Venstre.

Det er »uholdbart« med Kristian Jensen (V) på næstformandsposten i Venstre, mener Claus Hjort Frederiksen og sætter ord på, hvorfor han på Venstres sommergruppemøde på Kragerup Gods ved Sorø åbnede debatten om næstformandens rolle.

»Jeg synes, det er uholdbart, at vi har en næstformand, der underløber partiets formand med politiske udmeldinger. Det er vi nødt til at få en diskussion af i Venstre,« siger han til Jyllands-Posten.

Udmeldingen, der får Hjort Frederiksen til at tage bladet fra munden handler om et interview, som næstformanden tidligere på ugen gav til Berlingske.

Jakob Ellemann-Jensen, Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen på sommergruppemødet på Kragerup Gods ved Ruds Vedby fredag 9. august 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2019) Foto: Mads Claus Rasmussen

Her tog han blandt andet afstand fra partiformand Lars Løkke Rasmussens udmelding om en S-V-regering under valgkampen.

Debatten fyldte formiddagens på partiet sommergruppemøde, hvor flere medlemmer af partiets folketingsgruppe her fik lejlighed til at argumentere både for og imod Jensen.

Det er den debat, som Hjort Frederiksen nu vil have ud i det åbne:

»Nu har vi ligesom dækket over, at der er den strid i fem år.«

»Der synes jeg bare, at nu er vi nødt til at få det afklaret. Det nytter jo ikke, at vi putter med det.«

Han mener, at det blot vil føre til en konstant »mudder« om partiets linje i en række spørgsmål.

»Og det er vi ikke tjent med,« siger han.