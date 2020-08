Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) går af som formand for Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne. Det skriver Ekstra Bladet.

Beslutningen kommer, efter at Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) har kunnet berette om flere kritisable forhold i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Det har ført til, at forsvarsminister Trine Bramsen (S) vil indlede en undersøgelse af FE.

Claus Hjort Frederiksen fortæller til Ekstra Bladet, at han ikke ønsker at sidde i spidsen for udvalget, når der nu skal foretages en undersøgelse af FE.

- Jeg har valgt at trække mig som formand for Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne. Jeg har været glad for at være formand for udvalget.

- Som tidligere forsvarsminister finder jeg det mest rigtigt, at der ikke kan stilles nogen form for spørgsmål om habilitet i forbindelse med en kommende undersøgelse af FE.

- Derfor har jeg meddelt, at jeg stopper i udvalget, siger Claus Hjort Frederiksen til Ekstra Bladet.

/ritzau/