Forsvarsministeren er ikke tilhænger af det danske EU-forsvarsforbehold, som han gerne ser afskaffet.

Væk med det.

Det danske EU-forsvarsforbehold skal afskaffes, hvis det står til forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

- Det forhindrer os i at møde verden, som den er. Det forhindrer os i at yde vores bidrag, siger han i sin tale ved Venstres landsmøde i Herning.

Søndagens melding kommer, få dage efter at han og regeringen præsenterede sin strategi for de kommende to år på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område.

Her kom Claus Hjort Frederiksen ligeledes ind på en afskaffelse af forsvarsforbeholdet.

Claus Hjort Frederiksen finder det yderst besynderligt, at EU eksempelvis har en mission i Mali, som Danmark ikke kan deltage i på grund af vores forsvarsforbehold, men at Danmark godt kan deltage i en Nato-mission i Mali.

- Lad mig sige det klart. Vi fifler ikke med vores forbehold. Men vi skal kunne diskutere det. Så ved jeg godt, at alle vil spørge, at hvornår kommer folkeafstemningen, siger Claus Hjort Frederiksen.

En dato kommer han ikke ind på.

- Notorisk kommer alle folkeafstemninger til at handle om alt andet end sagen. Om folkepension, om dansk brexit. Derfor er det mest fair at starte debatten, siger Claus Hjort Frederiksen.

Han slår fast, at han blandt andet bringer emnet op på grund af Vladimir Putins Rusland. Russerne er en alvorlig trussel, mener den danske forsvarsminister.

- Der er ikke noget, vi hellere ville end at gå i dialog med Rusland, siger Claus Hjort Frederiksen, men tilføjer, at "det skal ske ud fra en styrkeposition".

- Vi øger vores forsvarsudgifter med 20 procent, vi forstørrer forsvar- og Natobidrag, vi styrker dansk tilstedeværelse i Baltikum og dermed sikkerheden i vores egen region, siger han.

Ifølge Claus Hjort Frederiksen spiller EU en vigtig rolle, når det gælder forebyggende og stabiliserende indsatser i Mellemøsten og Afrika, hvilket også har stor betydning for vores Danmarks sikkerhed.

/ritzau/