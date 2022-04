Venstres Claus Hjort Frederiksen, som er sigtet for landsforræderi, siger nu, at han ikke mener, den sigtelse kommer fra PET, men længere »oppefra« i systemet. Det siger han til Weekendavisen.

Efterforskningen i sagen mod ham er nu færdiggjort, og der skal på den baggrund tages stilling til, om Claus Hjort Frederiksen skal sigtes. I den forbindelse har Claus Hjort Frederiksen set sagens samlede materiale igennem med sin advokat og kommer nu med sine udtalelser.

Claus Hjort Frederiksen udtaler, at han ikke ved, hvem der har iværksat initiativet til at få ham sigtet, men han forklarer til Weekendavisen, at sigtelsen mod ham faldt, fem dage efter han havde optrådt i TV 2s program 'Lippert.'

Her udtalte han sig særdeles kritisk om daværende forsvarsminister Trine Bramsen og kaldte hendes ageren for »landsskadelig«.

»Da jeg havde deltaget i det program, blev min partiformand, Jakob Ellemann-Jensen, ringet op af justitsminister Nick Hækkerup, som bad ham lukke munden på mig. Fem dage efter blev jeg sigtet for landsforræderi. Nu har jeg set papirerne, og jeg kan se, at der ikke er nogen forudgående efterforskning,« siger Claus Hjort Frederiksen og fortsætter:

»Det første dokument i sagen, som er et notat fra en jurist i PET, er fra 17. december. Altså to dage efter udsendelsen og ministerens opringning. Tre dage senere blev jeg så sigtet. Det siger mig, at det her ikke er sket på PETs eget initiativ. Det kommer oppefra – jeg ved ikke fra hvem,« siger Claus Hjort Frederiksen til Weekendavisen.

Claus Hjort Frederiksen udtalte sig i 'Lippert' om afsløringen af samarbejdet mellem Forsvarets Efterretningstjeneste og den amerikanske efterretningstjeneste NSA, som aflyttede internationale datakabler, som løber gennem København.

Trine Bramsen havde hjemsendt fem centrale medarbejdere i FE, efter det særlige tilsyn med efterretningstjenesterne havde sået tvivl om lovligheden i samarbejdet.

Trine Bramsen havde hjemsendt fem centrale medarbejdere i FE, efter det særlige tilsyn med efterretningstjenesterne havde sået tvivl om lovligheden i samarbejdet.

Claus Hjort Frederiksen mente, at den sag – som har været tophemmeligt gennem skiftende regeringer – burde have været ordnet i diskretion.

Claus Hjort Frederiksen blev sigtet 20 december 2021. Det er kommet frem, at sigtelsen alene beror på udtalelser, som Claus Hjort er fremkommet med i pressen. Sigtelsens konkrete indhold er dog ikke kendt.

I interviewet med Weekendavisen giver Claus Hjort Frederiksen også udtryk for sin undren over, at Folketingets Retsudvalg er »passive« i forbindelse med hans sigtelse.

Han forklarer, at han undrer sig over, at Folketingets Retsudvalg ikke »borer« i, hvorfor han som et medlem af oppositionen og Folketinget bliver sigtet for landsforræderi for at udtale sig til den offentlige debat.

Claus Hjort Frederiksen giver også udtryk for, at han mener, der ville være et betydeligt større fokus på sagen, hvis det havde været et medlem af Enhedslisten, som var blevet udsat for det samme.

