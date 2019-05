Rasmus Paludans deltagelse i folketingsvalget kan opildne til vrede mod Danmark, siger forsvarsministeren

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) frygter, at en folketingsvalgkamp med Rasmus Paludan og partiet Stram Kurs på stemmesedlen kan få betydning for Danmarks sikkerhedspolitiske situation.

Det siger han i et interview med Berlingske.

Claus Hjort Frederiksens bekymring er senest blevet øget af, at partiet og dets racismedømte formand har anmeldt sig som opstillingsberettiget til Folketinget.

Paludan er med Hjorts ord "åbenlyst provokerende". Frygten er, at det vil blive udnyttet af personer eller grupper, som ikke vil Danmark det godt.

- Det er vigtigt for mig at gøre opmærksom på, at der er nogle derude, som kan misbruge tingene og få det til at eksplodere, siger Claus Hjort Frederiksen til avisen.

Ifølge forsvarsministeren kan den virak, der har været under Paludans mange demonstrationer, misbruges af for eksempel Rusland.

- Hvis han skal deltage i debatter under valgkampen, hvor det er nødvendigt, at der står kampklart politi parat, vil det også kunne bruges til at tegne et misvisende billede af Danmark.

- Jeg skal ikke nægte, at det, vi oplevede under Muhammed-krisen, spøger, siger Venstre-veteranen.

Forsvarets Efterretningstjeneste har for få uger siden understreget, at man ikke forventer russiske påvirkningskampagner i forbindelse med folketingsvalget.

Der kan dog forekomme nålestiksoperationer med henblik på at påvirke debatten om for eksempel migration.

- Vi har ikke en konkret bekymring i forhold til en kampagne, der er tilrettelagt af russerne. Men russerne er fænomenale til på den korte bane at benytte sig af ting, der sker, for at skabe splid andre steder, siger ministeren.

Han afviser over for Berlingske, at hans bekymring er overdrevet på trods af den manglende konkrete bekymring fra danske efterretningstjenester.

/ritzau/