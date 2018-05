Ifølge den danske forsvarsminister fører USA og Nordkorea diplomatisk "udmattelseskrig".

Washington. Det står hen i det uvisse, om det alligevel kommer til et topmøde mellem USA og Nordkorea, selv om USA's præsident, Donald Trump, torsdag skrev i et brev til den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, at mødet var aflyst.

Fredag har den amerikanske forsvarsminister, Jim Mattis, forsikret, at den diplomatiske linje imellem de to lande fortsat er åben. Og det skal man ifølge den danske forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen, tolke positivt.

- Det vigtige er, at der er en dialog i gang. For så længe der er en dialog i gang, så er der håb om, at de kan finde en fredelig løsning, siger han kort efter selv at have holdt møde med Mattis i Washington.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har fredag også talt formildende om forholdet mellem ham og Kim Jong-un, der efterhånden har tradition for at tage nogle rutsjebaneture.

- Alle spiller et spil, lyder det fredag fra Donald Trump ifølge nyhedsbureauet AP.

Han lufter også muligheden af, at et møde mellem de to lande alligevel kan finde sted.

- De vil meget gerne gennemføre det. Vi kunne også godt tænke os det, siger Trump.

Tidligere fredag har den amerikanske præsident også skrevet på Twitter, at hans aflysning af mødet blev venligt modtaget af nordkoreanerne.

Ifølge den danske forsvarsminister skal de mange modstridende meldinger ses i et taktisk lys.

- Som jeg læser det her, så er det led i en almindelig forhandlingsstrategi du afbryder forhandlingerne, du genoptager forhandlingerne, det er sådan en slags udmattelseskrig, der føres på forhandlingsområdet, forklarer Claus Hjort Frederiksen.

Han har fredag været på besøg hos den amerikanske forsvarsminister, Jim Mattis, i Pentagon i USA, og her forsikrede Mattis, at de to lande fortsat har en diplomatisk dialog.

Topmødet mellem de to lande var planlagt til at finde sted 12. juni på neutral grund i Singapore.

/ritzau/