Venstre-veteran og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen beskylder nu regeringen for at tale usandt i den spektakulære efterretningsskandale.

Han tror ikke en døjt på, at regeringen ikke har blandet sig i sagen, hvor både han selv og den suspenderede spionchef Lars Findsen er sigtet for at røbe statshemmeligheder.

»Regeringen taler ikke sandt, når de siger, at de ikke har været involveret. For mig er der ingen tvivl om, at det ikke er rigtigt,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Hans reaktion kommer, efter B.T. har kunnet fortælle, at der er sket lynorientering i toppen af Statsministeriet og Justitsministeriet i forbindelse med fængslingen af Lars Findsen.

Mens et retsmøde om varetægtsfængsling af ham var i gang, gav PET og Rigsadvokaten direkte opdateringer til højtplacerede embedsfolk i de to ministerier.

Og blot fire minutter efter at retsmødet var slut, tikkede der en sms ind på den magtfulde departementschef i Statsministeriet, Barbara Bertelsens, telefon.

Spionskandalen I december blev den mangeårige chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lars Findsen og tre andre tidligere eller nuværende ansatte i FE og Politiets Efterretningstjeneste (PET) anholdt og sigtet for at have lækket højtklassificerede oplysninger. Politiet har siden frafaldet sigtelsen mod en kvinde i sagen. Lars Findsen sad varetægtsfængslet i 71 dage, indtil landsretten 17. februar afgjorde, at han skulle løslades. Han er fortsat sigtet og nægter sig skyldig. Lars Findsen, de to efterretningsfolk og også tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) er sigtet efter den ekstremt sjældent anvendte paragraf 109 i straffeloven, som kan give op til 12 års fængsel.

Sms-beskederne og den direkte orientering under retsmødet er »forbløffende«, mener Claus Hjort Frederiksen.

»Regeringen hævder, at den ikke har noget med sagen at gøre. Så er det interessant, at der er sådan en tæt kommunikation omkring de her ting. Det betyder jo, at regeringstoppen ligger meget ind over de her sager,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Den nu forhenværende justitsminister Nick Hækkerup (S) har slået fast, at han ikke har blandet sig i sagerne mod Lars Findsen og Claus Hjort, men blot er blevet orienteret.

»Det kan ikke være rigtigt. Det er så utroværdigt, og jeg håber, at det vil blive undersøgt. Jeg køber ikke den der, at de ikke har været indblandet i sagen,« siger Claus Hjort Frederiksen.

De her sms-beskeder viser, at der er sket meget hurtig orientering, men ikke at regeringen eller embedværket aktivt har blandet sig i sagerne mod dig og Lars Findsen. Hvad er dit grundlag for at sige det?

»For så vidt angår min sag kan jeg se, at sagen er startet oppefra,« konstaterer Claus Hjort Frederiksen.

Claus Hjort Frederiksen har flere gange tidligere langet hårdt ud efter regeringen i sagen. Senest har han i et interview med B.T. sagt direkte, at Justitsministeriet eller Statsministeriet ifølge ham står bag sigtelsen mod ham.

Han begrunder det blandt andet med, at han ud fra dokumenter i sagen kan se, at der ikke havde været en længerevarende politiefterforskning, forud for at han 20. december sidste år fik besøg af to politifolk, der læste sigtelsen mod ham op.

»Det er så utroværdigt, og jeg håber, at det vil blive undersøgt,« siger Claus Hjort Frederiksen. Foto: Søren Bidstrup Vis mere »Det er så utroværdigt, og jeg håber, at det vil blive undersøgt,« siger Claus Hjort Frederiksen. Foto: Søren Bidstrup

Få dage før havde han deltaget i et interview på TV 2, hvor han talte om et hemmeligt aflytningssamarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste NSA, hvilket han også havde gjort flere gange tidligere.

Det første dokument i sagen mod ham er udarbejdet 17. december, to dage efter interviewet, oplyser Claus Hjort Frederiksen.

»Det betyder, at denne sag ikke er efterforsket af PET inden. Så ville forretningsgangen jo være, at man efterforskede, og så kom man med en indstilling om at rejse en sigtelse. Èn har set mit interview og givet PET besked på at rejse en sigtelse,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Hvordan ved du, at det er kommet oppefra, og at det ikke er PET selv, der hurtigt igangsatte sagen mod dig efter interviewet?

»Nu skal jeg ikke betragte mig selv som noget særligt, men det er altså uhørt, at man begydner at efterforske en tidligere minister og en FE-chef, uden at regeringen bliver spurgt, om det er ok,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Claus Hjort Frederiksen har oplyst, at han er sigtet for udtalelser om aflytningssamarbejdet med NSA i forbindelse med interview i forskellige medier.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra justitsminister Mattias Tesfaye (S), der i sidste uge overtog posten efter Nick Hækkerup.