Der er nu gået mere end et år siden Claus Hjort Frederiksen fik beskeden om, at han var sigtet for landsforræderi.

Den nu tidligere forsvarsminister og Venstre-profil skulle ifølge tiltalen fra december 2021 have lækket højt klassificerede statshemmeligheder.

I maj 2022 vurderede Rigsadvokaten, at det var muligt at rejse tiltale mod Hjort Frederiksen i den opsigtsvækkende og stærkt omdiskuterede sag. Men fordi Claus Hjort Frederiksen på det tidspunkt var medlem af Folketinget, skulle hans parlamentariske immunitet først ophæves, og det var der ikke flertal for.

Sagen røg derefter tilbage til Rigsadvokaten.

»Og der har den nu ligget i 9 måneder,« skriver Claus Hjort Frederiksen nu i et opslag på Facebook, hvor han kraftigt opfordrer den nye justitsminister, Peter Hummelgaard, til at komme i gang og få afklaring på sagen.

»Jeg genopstillede ikke til valget, og min parlamentariske immunitet er dermed bortfaldet. Så der har været fri bane for justitsministeren til at beslutte at følge Rigsadvokatens indstilling om at rejse tiltale. Så mon ikke, justitsminister, at tiden er kommet til at tage sagen ud af syltekrukken,« skriver Hjort Frederiksen i opslaget.

Det konkrete indhold af sigtelsen mod Claus Hjort Frederiksen er ukendt i offentligheden.

Sigtelsen faldt, fem dage efter Claus Hjort Frederiksen i detaljer havde beskrevet et aflytningssamarbejde mellem Danmark og USA i et interview med TV 2.

Hjort Frederiksen mener selv, at sigtelserne er baseret på oplysninger, der tidligere har været ytret i den offentlige debat.

I opslaget kommenterer Claus Hjort Frederiksen også den meget omdiskuterede sag om Ahmed Samsam, der sidder fængslet i Danmark for at have tilsluttet sig Islamisk Stat, men ifølge ham selv var dansk agent for PET i Syrien.

»Jeg vil også henstille, at Folketinget nedsætter kommission til undersøgelse af Samsam-sagen. Vi kan ikke have mistanke om justitsmord hængende i luften. Vi er trods alt en retsstat,« skriver Hjort Fredriksen til sidst i opslaget.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra justitsminister Peter Hummelgaard.