Det er tidligere Venstre-statsminister Lars Løkke Rasmussen, der står bag spliden i blå blok, efter at han på "brutal" vis foreslog et regeringssamarbejde over midten ved sidste folketingsvalg.

Det siger folketingsmedlem og tidligere minister Claus Hjort Frederiksen (V) i et interview med Berlingske.

»Jeg skal ikke skjule, at det efter min mening er Lars Løkke, som har skabt den uorden, der er i blå blok. Det gjorde han med sin slutfase i valgkampen, hvor han brød alle broer til de borgerlige.«

Det var dog ikke nødvendigvis det, Lars Løkke sagde - mere måden, som han sagde det på, mener den tidligere minister.

Ved folketingsvalget i 2019 var der nemlig udsigt til en blå blok, der ud over de klassiske partier også kunne komme til at rumme Nye Borgerlige, Kristendemokraterne, Partiet Klaus Riskær Pedersen - der i dag er kendt som Borgerlisten - og Rasmus Paludans Stram Kurs.

»Hvis det var sådan, at vi fik et folketing, der var lammet, kunne det give god mening. Men det kunne man bare have sagt på en anden måde. Man behøvede jo ikke at bryde broerne til de borgerlige partier,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Daværende statsminister og formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen smed en bombe i valgkampen i 2019, da han foreslog, at hans parti skulle danne regering hen over midten med ham selv som siddende statsminister.

»Jeg er nået til den konklusion, at hvis Venstre får et styrket mandat i morgen, så vil jeg bruge al min energi og erfaring på at se, om ikke det kan lade sig gøre at samle en regering med ansvarlige erfarne partier hen over midten,« sagde han forud for valget.

Og selv om næstformand for De Radikale Martin Lidegaard var begejstret for idéen, sagde formand for Konservative Søren Pape Poulsen, at hans parti ville takke pænt nej til en invitation, hvis man blev indbudt til et samarbejde med Venstre og Socialdemokratiet.

