Efter et møde i Venstres forretningsudvalg ønsker Venstres nestor ikke længere ændringer i partiets top.

Venstre-nestor Claus Hjort Frederiksen ser intet behov for ændringer i partiets ledelse. Det skriver han på Facebook.

I sidste uge ønskede han ellers Kristian Jensen afsat som næstformand. Claus Hjort Frederiksen mente, at næstformanden havde opført sig illoyalt over for formand Lars Løkke Rasmussen (V).

- Venstres forretningsudvalg havde onsdag aften en lang og grundig drøftelse af opgavefordelingen og ledelsesforholdene i Venstre. Det blev klart slået fast, at formanden har ansvaret for det organisatoriske og politiske.

- Næstformandens opgaver aftales med formanden. I det lys ser jeg intet behov for ændringer i Venstres ledelse. Vi kan nu se fremad og kaste os ud i opgaven som opposition, skriver Claus Hjort Frederiksen på Facebook.

/ritzau/