69-årige Claus Otterstrøm undrer sig.

Han er aktiv pensionist og nyder at have bevægelsesfrihed.

Derfor har han i mange år haft et pensionistkort til alle zoner.

Men det seneste år er prisen steget markant.

Han fortæller, at hans pensionistkort - også kaldet mimrekort - i 2020 kostede 595 kroner. Nu er det steget til 1030 kroner.

»Det er fuldstændigt grotesk. Det er næsten en fordobling, og det betyder meget, når ens primære indtægtskilde er en folkepension,« siger Claus Otterstrøm.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan det fra januar 2024 er blevet dyrere at tage bus, tog og metro i både København og resten af landet.

Mandag erkendte transportminister Thomas Danielsen (V), at det simpelthen er for dyrt at køre med offentlig transport.

»Det er for dyrt, og det agter jeg at gøre noget ved,« lød det fra ministeren, der har nedsat et ekspertudvalg, der skal se på, hvordan man kan skrue den offentlige transport sammen i fremtiden.

Claus Otterstrøm mener, at det er for dyrt at have mimrekort Foto: privatfoto Vis mere Claus Otterstrøm mener, at det er for dyrt at have mimrekort Foto: privatfoto

Erkendelsen kommer, efter at ministeren netop har givet grønt lys for, at priserne hos trafikselskaberne kan hæves med op til 10,3 procent i gennemsnit. Han forklarer, at det har været nødvendigt, fordi trafikselskaberne har haft øgede omkostninger.

Claus Otterstrøm mener, at det bare er med at sætte i gang for ministeren.

»Det er simpelthen blevet for dyrt at købe pensionistkort. Det er jo ikke en udgift man kan skrue ned på. Det vil hæmme bevægelsesfriheden og muligheden for at leve et aktivt pensionistliv,« siger Claus Otterstrøm, der har arbejdet i banker og forsikringsselskaber, da han var erhvervsaktiv.

Claus Otterstrøm gik på pension for halvandet år siden og lever derfor af en månedlig indtægt på ca. 11.000 kroner før skat. Plus lidt på kistebunden, som han formulerer det.

Netop derfor er det vigtigt, at mimrekortene ikke bliver for dyre, mener han.

»500 kroner fra eller til betyder meget i et budget, der er skrabet,« siger han.

Fra Ældre Sagen er der også kritik af prisstigningerne på pensionistkortet.

»Ældre Sagen er stærkt utilfreds med de høje prisstigninger i den offentlige transport. Når prisen på pensionistkortet stiger så markant, kan det virkelig sætte ældre menneskers økonomi, mobilitet, sundhed og sociale liv under pres, hvilket potentielt kan gøre deres tilværelse mere trist og ensom,« udtaler Marlene Rishøj Cordes i et skriftligt svar til B.T.

DSB oplyser via dets presseafdeling, at stigningen blandt andet skyldes, at man i forbindelse med en pensionistreform i 2021 hævede prisen for pensionistkort.

Til gengæld gjorde man det 25 procent billigere at køre med rejsekort som pensionist. Hensigten var, at alle pensionister skulle få del i rabatten, og derfor blev det dyrere for de pensionister, der bruger pensionistkort, mens det blev billigere for rejsekort-brugere.