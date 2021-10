»Fuck OB.«

Det er bare en af de svinske beskeder, som den odenseanske socialdemokrat Claus Skjoldborg Larsen er vågnet op til søndag morgen.

»Jeg har måske ikke lige tænkt det ordentligt igennem. Måske kan jeg ikke komme der igen,« siger Claus Skjoldborg Larsen og griner.

I et forsøg på at lave et sjovt indslag i valgkampen – der blev skudt i gang med plakatophængning lørdag – optræder odenseaneren iført en OB-trøje på store billboards i København og Aalborg.

»Flyt til Odense og stem på Claus Skjoldborg,« lyder teksten i videoen, som travle københavnere og aalborgensere kan møde foran byens trafikknudepunkter de næste dage. Et budskab, der tydeligvis provokerer nogle.

»Der er også en københavner, der har spurgt, om jeg er en OB-tosse. Men jeg synes, det er fedt. Det kan godt være, at jeg fremstår lidt skør,« siger lokalpolitikeren og tilføjer:

»Vi snakker lidt sjovt og elsker brunsviger, men vi kan sgu noget i Odense.«

Reklamen er ifølge Claus Skjoldborg lavet med et glimt i øjet, men alligevel er han helt seriøs omkring budskabet. Han ser nemlig gerne flere københavnere og jyder pendle til den fynske hovedstad, hvor der ifølge ham er mange spændende nye job.

Hvad synes du om politikernes valgstunts?

Desuden påpeger politikeren, at han håber, at den lille provokation kan få vagt fleres interesse for politik og demokrati.

Politikeren gik også viralt lørdag, da hans noget utraditionelle valgplakat blev slået op på Anders Hemmingsens Instagram-profil, der har over en million følgere. Plakaten består af tre billeder, der viser Claus Skjoldborg Larsen hænge i en lygtepæl.

I Odense hænger Claus Skjoldborg Larsen også i lygtepælene. Foto: Andershemmingsendk på Instagram Vis mere I Odense hænger Claus Skjoldborg Larsen også i lygtepælene. Foto: Andershemmingsendk på Instagram

Hvor mange penge han har investeret i at reklamere uden for hans egen valgkreds, vil politikeren dog ikke ud med.

Ved kommunalvalget i 2017 fik Claus Skjoldborg Larsen 351 personlige stemmer og havde i første omgang kun stemmer nok til at blive socialdemokratisk førstesuppleant til byrådet. Siden Olav Rabølle Nielsens død i slutningen af 2017, har han dog haft en fast plads i byrådssalen.