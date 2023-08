Christina Krzyrosiak Hansen (S), borgmester i Holbæk Kommune, gør det meget klart. Hun kommer ikke til at stille op til Folketinget.

I hvert fald for nu.

I et opslag på Facebook skriver hun, at hun i de seneste dage har mødt spørgsmål, henvendelser og gisninger om, hvorvidt hun stiller op til Folketinget.

»Jeg går ingen steder. Jeg har sagt nej til at stille op som folketingskandidat. For jeg elsker at være borgmester i Holbæk Kommune. Og så har jeg faktisk gjort noget andet i stedet.«

»Jeg har meddelt min kredsformand, at jeg gerne vil stille op som borgmester igen ved kommunalvalget i 2025,« skriver hun på Facebook.

Udmeldingen kommer i kølvandet på udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Beks (S) kredsskifte.

Han skifter fra Holbækkredsen i Vestsjælland til Roskildekredsen og efterlader dermed en plads i Holbækkredsen.

Og ifølge Christina Krzyrosiak Hansen har der altså været spekulationer om, hvorvidt hun ville stille op til folketingskandidat.

Christina Krzyrosiak Hansen er i øjeblikket på barsel.

For en uge siden fødte hun sit og SF-politikeren Jacob Marks første barn, sønnen Theodor.

»Jeg havde ikke regnet med at skulle komme med en politisk udmelding her kort tid efter Theodors ankomst. Men jeg ville ikke have, at der var tvivl om, hvorvidt jeg var på vej væk, eller om jeg ville blive. Landspolitik er spændende, og ingen ved hvad fremtiden bringer,« skriver hun på Facebook.

Over for TV2 Øst afviser hun ikke, at Folketinget en dag kan blive aktuelt.

»Jeg har jo også meldt ud, at jeg genopstiller til borgmesterposten ved næste valg. Og det valg er jo først om to år, så det bliver i hvert fald ikke i nærmeste fremtid, hvis det (Folketinget, red.) skulle ske,« siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Christina Krzyrosiak Hansen overtog borgmesterkontoret i Holbæk i 2017 og blev med sine 25 år den yngste borgmester nogensinde i Danmark.

46 procent af alle afgivne stemmer i Holbæk Kommune gik personligt til Christina Krzyrosiak Hansen ved det seneste valg.