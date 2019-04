Søndag blev mindst 290 mennesker dræbt under angreb i Sri Lanka. Tirsdag flager Christiansborg på halv stang.

Tirsdag bliver der flaget på halv stang fra Christiansborg for at mindes ofrene for angrebene i Sri Lanka, der har kostet mindst 290 mennesker livet, heriblandt tre danske søskende.

Der bliver også flaget på halv stang fra Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet og Københavns Rådhus.

Det skriver Justitsministeriet i sit nyhedsbrev. Reglerne for flagning i Danmark ligger under Justitsministeriet.

Søndag eksploderede seks kraftige bomber i tre kirker og i tre femstjernede hoteller i Sri Lanka. De blev fulgt op af yderligere to eksplosioner senere søndag. Mandag er en bil eksploderet.

Mindst 290 mennesker er blevet dræbt, mens omkring 500 mennesker er såret. 39 udlændinge er bekræftet dræbt. Og blandt dem er altså tre danske børn.

Søndag afbrød statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sin påskeferie på Færøerne på grund af angrebene.

På et pressemøde udtrykte han sin kondolence til de efterladte efter angrebene. Angrebene betegner han som terror.

- Min dybeste medfølelse går til ofrenes familier. Mit hjerte græder.

- Påskefreden er blevet afbrudt på grusomste vis, påskeglæden er vendt til sorg. En fredelig ferie er blevet til et mareridt, sagde statsministeren.

En chokeret dronning Margrethe sendte søndag sin kondolence til Sri Lankas præsident, Maithripala Sirisena, efter angrebene i landet.

- Jeg er dybt chokeret over at høre om de frygtelige og skrækkelige terrorangreb i Sri Lanka i dag, jeg ønsker at udtrykke mine oprigtige kondolencer og sympati til Dem og folket i Sri Lanka. Mine tanker er med familier og venner af ofrene, skrev majestæten.

Ingen har endnu taget skylden for de blodige aktioner. Men ifølge Sri Lankas regering er det en lokal islamistisk organisation, National Thowfeek Jamaath, der står bag.

Man mistænker, at et internationalt terrornetværk har deltaget i planlægningen af angrebene.

/ritzau/