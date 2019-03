Selv om Enhedslistens medlem af Folketingets øverste ledelse hellere ville have en anden formand end Pia Kjærsgaard (DF), er de ikke så uenige endda.

»Jeg tror, vi har været uenige seks-syv gange på de tre år, Pia Kjærsgaard har været formand. Jeg har godt bemærket, at hun mener, at jeg har travlt med diskutere i pressen, men det har jeg altså ikke haft specielt travlt med,« siger Christian Juhl, der er 3. næstformand i Folketingets Præsidium.

Alligevel følte han sig nødsaget til at reagere, da Pia Kjærsgaard irettesatte Pelle Dragsted (EL), da han kaldte Kenneth Kristensen Berths (DF) udsagn i en debat om udlændingepolitik for 'racistiske'.

»Jeg må sige fra, når hun beskytter en af sine egne på den måde.«

Christian Juhl ville heller ikke have sendt Mette Abildgaard (K) ud af folketingssalen, fordi hun havde sin lille datter på armen.

»Hvis hun havde grædt, ville jeg nok have sagt, at det ikke var så godt. Men jeg havde ikke sendt hende ud, så længe der var helt ro,« siger han.

»Min opgave er ikke at korrekse alle menensker. Meningen er, at tingene skal foregå i god ro og orden.«

Det lyder til, at en af dine og Pia Kjærsgaards uenigheder handler om måden, man leder møderne på?

Jeg tror på, at man skal være lidt gelinde. Det får det hele til at gå lidt nemmere. Christian Juhl (EL), medlem af Folketingets præsidium

»Jeg har mine erfaringer med at lede en stor forsamling, og hun har sine. Jeg tror på, at man skal være lidt gelinde. Det får det hele til at gå lidt nemmere,« siger han.

Enhedslisten var et af de partier, der stemte imod, da et flertal efter sidste folketingsvalg pegede på Pia Kjærsgaard som formand for Folketinget.

»Vi vidste, at hun har lyst til at markere meget klart, hvad hun mener, og vi var bange for, at sådanne situationer her ville opstå.«

I kommer ikke til at støtte, at hun får en ny periode som formand?

«Det kan jeg ikke forestille mig.«