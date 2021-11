Der har været meget snak om, hvem der ville blive størst: Den nye spidskandidat for Venstre, Christian Budde, eller den mere garvede Bünyamin Simsek.

Og det blev Christian Budde med næsten 2.000 flere stemmer end Simsek, og han har dermed cementeret sin position i Venstre.

»Jeg glæder mig til at arbejde sammen med Simsek, og vi har et godt samarbejde. Men det er da klart, at det er fedt at få sat et punktum, og det er et fedt skulderklap for mig som politisk leder, at jeg næsten får 5.000 stemmer,« siger Christian Budde.

Han anerkender samtidig, at det har været en udfordring for ham, at han ikke har været et kendt ansigt i byen.

»Det har været vildt svært at vurdere, hvor sådan et stemmetal skal ligge henne. Jeg har været et nyt ansigt, og det har været en udfordring for mig at blive et kendt og profileret ansigt. Det vidste jeg, det ville blive,« siger han.

Kapløbet mellem Christian Budde og Bünyamin Simsek kommer på baggrund af et internt drama i partiet, hvor Bünyamin Simsek blev vraget som spidskandidat til fordel for Christian Budde.

Ifølge politisk redaktør på B.T., Anders Leonhard Jensen, havde det også fået konsekvenser, hvis fordelingen var faldet anderledes ud.

»I Venstre var det store spørgsmål, om den nye spidskandidat Christian Budde kunne slå den erfarne Bünyamin Simsek. Men det må vi konstatere, at Budde er lykkedes med, selvom stemmetallet ikke er imponerende. Hvis ikke Budde havde slået Simsek, havde det unægteligt skabt intern uro i Venstre om, hvem der er generalen i byrådsgruppen,« siger politisk

Tidligere onsdag slog Christian Budde ligeledes fast, at baglandet støtter ham som politisk leder, og han regner med at tage den ene rådmandspost, der går til Venstre.

Venstre gik tilbage med 3,4 % til kommunalvalget i Aarhus. Alligevel var det personlige stemmetal en sejr for Christian Budde.