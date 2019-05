Den racismedømte partileder for Stram Kurs, Rasmus Paludan, står til at få 3,9 procent af stemmerne, hvis der var folketingsvalg i dag.

Det viser en vælgermåling, som YouGov har foretaget for B.T.

Selv når der tages højde for den statistiske usikkerhed i målingen, ligger Stram Kurs på komfortabel afstand af spærregrænsen på 2,0 procent.

Usikkerheden på målingen på Stram Kurs er plus/minus 0,9 procentpoint. Det betyder på statistiksprog, at der er 95 procents sandsynlighed for, at Stram Kurs lige nu står til at få et sted mellem 3,0 procent og 4,8 procent af stemmerne.

Professor på Københavns Universitet Kasper Møller Hansen tilskriver den gode måling for Stram Kurs partiets nyhedsværdi.

Han hæfter sig ved, at stemmerne til Stram Kurs bliver taget fra Dansk Folkeparti, der med denne måling scorer det ringeste resultat i otte år.

Hovedparten af vælgerne høster Rasmus Paludan nemlig hos frafaldne DF-vælgere. Cirka halvdelen af Stram Kurs-vælgerne kommer fra Dansk Folkeparti, der i denne måling blot står til 11,2 procent. Resten af Stram Kurs-vælgerne er tidligere sofavælgere eller har stemt på andre partier ved valget i 2015.

»Det er interessant, at Nye Borgerlige og Stram Kurs ser ud til at få omkring 10 procent af stemmerne. Det er markant, kan man roligt sige,« siger han og fortsætter:

»Det sker samtidig med, at Dansk Folkeparti går tilbage og får den dårligste YouGov-måling siden december 2011.«

Hvis partileder af Stram Kurs, Rasmus Paludan, skal gøre sig forhåbninger om en plads i Folketinget, skal han lykkedes med at holde liv i den offentlige debat omkring udlændinge, mener Kasper Møller Hansen.

Ellers kan interessen om Rasmus Paludan hurtigt forsvinde igen, lyder det.

»Når både Nye Borgerlige og Stram Kurs går frem, viser det, at der er en ret stor gruppe danskere, som udtrykker deres klare skepsis over for udlændinge og indvandrere.«

Nye Borgerlige og Pernille Vermund får i en ny måling 6,3 procent af stemmerne. Arkivfoto Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Nye Borgerlige og Pernille Vermund får i en ny måling 6,3 procent af stemmerne. Arkivfoto Foto: Ólafur Steinar Gestsson

»Men hvis dagsordenen skifter, og debatten begynder at handle om klima og sygehuse, så vil de nok gå tilbage igen. Så Rasmus Paludans chance er at holde gryden i kog lige indtil valget,« siger Kasper Møller Hansen.

Lars Gylling, kommunikationschef og ansvarlig for valgmålinger hos YouGov, kan vi overhovedet stole på tallene i denne måling?

»Hvis spørgsmålet er, om vi kan vi stole på, at tallene er repræsentative for vælgernes holdning lige nu og her, så er svaret ‘Ja’ med de usikkerheder, man normalt forbinder med meningsmålinger.«

»Men det er ikke nødvendigvis en god prognose for valgresultatet. Det er en øjebliksmåling.«

Rasmus Paludan demonstrerer her i Fælledparken i København, onsdag den 1. maj 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Rasmus Paludan demonstrerer her i Fælledparken i København, onsdag den 1. maj 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hovedparten af de 1.656 vælgere, der har svaret i denne måling, har svaret den 1. maj, hvor Rasmus Paludan tiltrak sig fornyet opmærksomhed med sin demonstration i Fælledparken. Hvilken indflydelse kan det have på målingen?

»Der er ingen tvivl, om at når man er så meget i medierne, som Rasmus Paludan er lige nu, hvor han dominerer mediebilledet, så vil det påvirke tallene.«

»Men hvilken betydning det har for resultatet på valgdagen, er umuligt at spå om, da vi ikke har set et fænomen som Paludan før.«

»Vi har ikke set partier med så stort et protestelement før. Så det er umuligt at forudsige om den øjeblikkelige opbakning til Stram Kurs vil være faldet på valgdagen.«

Omkring en femtedel af de vælgere, der angiver, at ville stemme på Stram Kurs, var sofavælgere ved valget i 2015. Hvad er sandsynligheden for, at de rent faktisk kommer op af sofaen og sætter deres kryds ved Stram Kurs?

»Når folk nu og her siger, at de rent faktisk har tænkt sig at stemme på Stram Kurs, så er jeg nødt til at tage deres svar for gode varer, og det gør jeg.«

»Men vi ved først på valgdagen, om de rent faktisk følger den intention, de har lige nu.«

Lars Gylling fortæller videre, at det er i overvejende grad er mænd, der angiver at ville stemme på Stram Kurs lige nu. Det gælder cirka to ud af tre Stram Kurs-vælgere.

Samtidig har Stram Kurs ifølge Lars Gylling et godt tag i de vælgere, der erklærer sig i høj grad ‘slet ikke interesseret’ i politik.

Normalt angiver hovedparten af den gruppe vælgere, at de ikke vil stemme, men i denne måling fordeler denne gruppe vælgere sig næsten ligeligt mellem Stram Kurs og vælgere, der holder fast i ikke at ville stemme.

Det gælder knap en femtedel af de 3,9 procent af vælgerne, der angiver at ville stemme på Stram Kurs.

»Rasmus Paludan har simpelthen aktiveret en del af sofavælgere,« siger Lars Gylling.