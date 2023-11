Usårlig. Suveræn.

Det var blot nogle af de ord, der blev sat på statsminister Mette Frederiksen i foråret og sommeren 2020, hvor hun høstede enorm popularitet for sin håndtering af coronakrisen.

Hun var med længder den mest populære minister dengang. I dag er hun styrtet ned fra popularitetsstigens øverste trin og har ramt den novembervåde jord som SVM-regeringens mindst populære minister. Der viser en ny måling, som YouGov har foretaget for B.T.

»Det er noget af et fald fra tinderne, der også afspejles i vælgeropbakningen til Socialdemokratiet. Under coronaen lå Socialdemokratiet omkring 33 procent i målingerne. Nu ligger Socialdemokratiet omkring de 20 procent,« siger B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, og tilføjer:

»Landsmoderollen, som Mette Frederiksen forsøgte at gøre til sin under coronaen, er fuldstændig væk i dag. I dag tror jeg, at det trætter danskerne, at hun forsøger at give den som den, der passer på os allesammen. Det køber danskerne ikke længere ud over den hårde kerne af die hard-tilhængere.«

I den nye måling får Mette Frederiksen 2,64 point ud af fem mulige. Scoren betyder, at vælgerne uanset partifarve tenderer svagt mod at synes ‘dårligt’ om landets statsminister (se grafik med alle ministrene i bunden af artiklen).

I juli 2020 fik Mette Frederiksen 3,91 point ud fem mulige, hvilket kan oversættes til at vælgerne tenderede kraftigt mod at synes ‘godt’ om hende.

»Mette Frederiksen er ikke længere hele Danmarks statsminister. Hendes iltre temperament og belærende fremtoning byder stadig flere vælgere imod. Under coronaen virkede den facon, fordi det blev taget ned som et udtryk for, at hun passede på os. I dag opfatter stadig flere hendes facon som arrogant, og hun skiller vandene mere end nogensinde« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

Politisk analytiker på B.T. Henrik Qvortrup. Foto: Jon Wiche Vis mere Politisk analytiker på B.T. Henrik Qvortrup. Foto: Jon Wiche

»Hvis man i dag gør sig den ulejlighed at dykke ned i kommentarfeltet på hendes Instagram-profil, er kommentarerne knap så andægtige, som de var for to-tre år siden.«

Omvendt er det lykkedes Magnus Heunicke, som var sundhedsminister under coronaen, at fastholde sin høje popularitet, og han er som miljøminister SVM-regeringens mest populære minister.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er kun en my mere populær end Mette Frederiksen og indtager pladsen som SVM-regeringens næst mindst populære minister.

Men bundplaceringen rammer ikke Lars Løkke Rasmussen nær så hårdt som Mette Frederiksen, betoner Henrik Qvortrup:

»For ham er der jo ikke tale om et fald fra tinderne. Han er vant til, at der er mange vælgere, der ikke kan med hans stil, og det lever han fint med.«

Økonomi- og forsvarsminister Troels Lund Poulsen indtager en pæn sjetteplads ud af regeringens i alt 22 ministre, og han kan på Venstres landsmøde 18. november lade sig kåre som V-formand i forvisning om, at danskerne er ved at lære ham at kende, siger Henrik Qvortrup:

»Nu skal han så til at folde sig ud, og vi kommer snart til at se ham i mere bløde interview, hvor vi skal se den mere menneskelige side af Troels Lund Poulsen. Toppolitikere er nødt til at give noget af sig selv, fordi vælgere, der ikke interesserer sig en døjt for politik, forholder sig til personen.«