»Det er jo helt vanvittigt«.

Man kan næsten høre overraskelsen i Joachim B. Olsens stemme, da undertegnede tilfældgvis har ham i røret, da de sidste stemmer tælles op, og det røde flertal tegner sig.

Et meget spinkelt, rødt flertal, men dog et rødt flertal helt uden Lars Løkke, hvis de kan blive enige om, hvad de vil.

Alternativet, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialdemokratiet har således nu tilsammen 90 mandater, hvis vi regner med, at de får to mandater fra Grønland.

Der går lige et øjeblik i røret.

»Man havde regnet med, at det blev spændende, men det er jo neglebidende spændende,« nåede den politiske kommentator ellers lige at sige, før resultatet kom ind.

Han fokuserer især på, hvor spinkelt flertallet bliver.

»Et enkelt mandat, et partimedlem der bliver løsgænger i blå blok kan jo vælte alt. Det bliver enormt spændende - også fremover. Allerede fra i morgen.«

Med resultatet har Mette Frederiksen serveretten.

»Hun går til dronningen i morgen og bliver forhandlingsleder. Her vil hun sikkert først forsøge at lede efter en regering ind over midten,« siger Joachim B. Olsen.

Men resultatet giver hende muligheder. Hun er pludselig ikke nødvendigvis afhængig af Moderaterne og Lars Løkke.

»Hun har pludselig manøvrerum,« siger han med henvisning til, at hun både kan søge mod de borgerlige partier for at lukke for eksempel Enhedslisten ude, men hun kan også ende med et parlamentarisk grundlag som nu - af røde partier.

Men det betyder heller ikke, at Lars Løkke nødvendigvis bliver en passager.

»Han kan holde fast i sin historie og kan stadig spille en central, aktiv rolle,« siger Joachim B. Olsen cirka 30 sekunder efter valgresultatet stod fast.

Dermed kan han potentielt tage pladsen fra et rødt parti i det parlamentariske grundlag.

Mette Frederiksen har kort tid efter lagt et billede på Instagram med det ene ord: 'TAK'.

