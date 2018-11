»Det er hovedrystende. Det er jo en skandale.«

Andreas Steenberg, Radikale Venstres udlændingeordfører, lægger ikke fingre imellem, når det kommer til udvisningen af 13-årige Mint, som B.T. har dækket massivt.

Den hårde dom fra politikeren kommer efter, B.T. onsdag aften afslørede, hvordan udvisningen ifølge Amnesty International er i strid med både den danske lovgivning og internationale konventioner.

Det får nu Andreas Steenberg til både at lange ud efter loven og samtidig indkalde udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i samråd.

»Jeg synes, det er imponerende, at Inger Støjberg tilsyneladende bryder hele fem love og konventioner for at få smidt en 13-årig velintegreret pige ud. Derfor kaldte jeg hende til samråd i går aftes,« siger Andreas Steenberg.

Claus Juul, der er chefjurist i Amnesty International, læste onsdag aften hele Udlændingenævnets afgørelse om udvisningen af Mint, og her fandt han flere kritisable fejl.

Én af de mest presserende er Mints halvbror Malick, der ikke er nævnt på et eneste tidspunkt i afgørelsen.

»Mints mor er den eneste, der har forældremyndighed over Mint. Hun deler forældremyndigheden over Malick med Mints stedfar Frank Thøgersen. Det betyder, at man ikke kan sende Mint ud af Danmark uden at splitte familien. En splittelse af familien er i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 8, som beskytter retten til et familieliv,« siger Claus Juul og kalder det en »stor fejl«.

Andreas Steenberg går endnu længere end det.

»Det er hovedrystende. Det er jo en skandale, at et flertal på Christiansborg siger, at vi skal smide nogle børn ud, fordi de går på koranskole, men i virkelighedens verden er det slet ikke dem, der bliver ramt. Og så er det endda i brud med danske og internationale love. Det viser, hvor langt man er gået for at splitte familier ad,« siger han.

Udlændingenævnet skriver i afslaget, at man ikke mener, at Mint kan integreres i Danmark. Den konklusion, mener Claus Juul ligeledes, er i strid med forvaltningsloven.

Mint er fortsat i Thailand med sin mor.