Københavns Kommunes sundhedsborgmester Sisse Marie Welling (SF) indkalder nu Metroselskabet til et møde.

Det sker efter målinger i metroen, som hun både er chokeret og overrasket over.

Målinger fra forskere på Institut for Kemi på Københavns Universitet har vist, at der visse steder i den københavnske metro er 20 gange større luftforurening end på den tæt trafikerede H.C. Andersens Boulevard, der fører forbi Rådhuspladsen i indre København.

»Jeg er chokeret over, at luftforureningen i metroen er så høj. Som sundhedsborgmester er jeg nødt til at tage det alvorligt, når der kommer en rapport om, at luftforureningen er så høj,« siger Sisse Marie Welling til TV 2 Kosmopol og tilføjer, at hun er overrasket over, at det kan være tilfældet i så ny en metro.

Derfor vil hun hurtigst muligt have et møde med Metroselskabet for at undersøge, hvad der kan gøres for at nedbringe forureningen.

Især i én af metrolinjerne er luftforureningen høj.

Det drejer sig om Cityringen M3.

Årsagen er, at M3 – i modsætning til de oprindelige linjer M1 og M2 – udelukkende kører under jorden.

Det har overrasket forskere hvor mange sundhedsskadelige partikler, der er fundet i 14 målinger fra 2021 i Københavns Metro (Arkivfoto).

Særligt strækningen mellem Københavns Hovedbanegård og Marmorkirken har større koncentrationer end andre steder på strækningen.

Ifølge instituttets amerikanske forsker Matthew S. Johnson er dele af metroen formentlig det offentlige rum i København med mest luftforurening.

I metroens to oprindelige linjer, M1 og M2, er der på det meste af strækningerne ikke særlig forurening at spore.

Her kan luften skiftes i hver ende af sporet, hvilket får partiklerne i luften til at forsvinde – og derudover hjælper det på luftforureningsværdierne, at dele af kørebanen på både M1 og M2 er over jorden.

Politiken har forelagt forskernes resultater for professor i miljømedicin Steffen Loft fra Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet.

Han har ikke haft med målingerne at gøre, men arbejder til gengæld med kroppens optag og håndtering af giftstoffer.

Steffen Loft forklarer til Politiken, at forsøg på mennesker har vist, at jernpartikler er 'meget skadelige', mens forsøg på dyr har givet et mere uklart billede.

Samtidig har man fulgt mennesker, der benytter metroen i København, uden at finde 'slående effekter'.

»Jernpartiklerne i metroen kan have betydning for sundheden. Det er også muligt, at de bidrager til sygdom og dødelighed i befolkningen. Men det vil kræve yderligere forskning at fastslå den sammenhæng,« siger han til Politiken.

Hos Metroselskabet oplyser afdelingschef Jakob Keincke, at man skærper opmærksomheden på luftforureningen.