Juridiske eksperter går nu i rette med statsminister Mette Frederiksen, efter hun blev interviewet i 'Go' aften Danmark' torsdag aften. Juristerne kritiserer, at statsministeren gentog sin ulovlige ordre om at aflive raske danske mink. En ordre, som hun ikke har beføjelse til at give.

I programmet spurgte minkavler Finn Nielsen fra Store Merløse på Sjælland statsministeren, om han på nogen måde kan beholde nogen af sine mink. Da programmet blev sendt, havde han aflivet halvdelen af sine 10.000 mink og havde således cirka 5.000 tilbage.

På det spørgsmål svarer Mette Frederiksen:

»Det korte svar er nej,« sagde hun og henviste til den vejledning, som hun angiveligt har fået fra sundhedsmyndighederne.

Hun har handlet ulovligt, da der ikke var lovhjemmel til beslutningen. I går i fjernsynet fortsætter hun med at handle uden lovhjemmel Frederik Waage, professor i jura

Men det har statsministeren slet ikke beføjelse til at kræve af Finn Nielsen eller andre minkavlere, som kun har raske dyr og opdrætter dem i en afstand, der ligger mere end 7,8 kilometer fra smittede bestande.

»Hun har handlet ulovligt, da der ikke var lovhjemmel til beslutningen. I går i fjernsynet fortsætter hun med at handle uden lovhjemmel,« siger Frederik Waage, professor ved Juridisk Institut ved Syddansk Universitet og ekspert i forvaltningsret.

»Hun siger nej til, at denne minkavler må beholde sine mink. Men det er ikke hendes beslutning. Hun burde have sagt, at det er op til Folketinget at lovgive om,« siger han.

Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet, er enig.

Danmark er i færd med at aflive mange millioner mink Foto: Astrid Dalum Vis mere Danmark er i færd med at aflive mange millioner mink Foto: Astrid Dalum

»Det kan hun ikke bestemme. Det er ikke hendes beslutning at tage. Det er op til Folketinget,« siger han.

Minkavler Finn Nielsen forklarede i programmet, at han fortsat afliver 800 mink om dagen. Men det er han på ingen måde forpligtiget til, lyder vurderingen.

»Aflivninger af raske mink kan stoppe nu, hvis de fortsat er i gang. Der er ingen, som er forpligtigede til at efterleve den beslutning, såfremt dyrene er raske, og man bor uden for sikkerhedsafstanden til syge bestande,« siger Frederik Waage.

Han afviser, at regeringen kan undskylde sig med, at der blot er tale om en opfordring og påpeger samtidig, at regeringen bør overveje sin opfordring meget nøje.

Statsminister Mette Frederiksen forklarede torsdag aften en dansk minkavler, at han ikke kunne beholde nogle af sine mink. Dermed fortsatte statsministeren med at handle uden lovhjemmel, forklarer eksperter. Foto: Philip Davali Vis mere Statsminister Mette Frederiksen forklarede torsdag aften en dansk minkavler, at han ikke kunne beholde nogle af sine mink. Dermed fortsatte statsministeren med at handle uden lovhjemmel, forklarer eksperter. Foto: Philip Davali

»En opfordring er også en myndighedshandling. Regeringen må se på det faglige grundlag, som de har for beslutningen, og vurdere, om de stadig har belæg for deres beslutning,« siger han.

Der er mange faglige eksperter – herunder WHO, den amerikanske virusekspert Anthony Fauci og den danske professor Jens Lundgren – der har været ude og sige, at faren ved danske mink er overdrevet. Hvad tænker du om det?

»Regeringen skal forholde sig til den kritik, der har været af beslutningen om at aflive alle danske mink. Hvis regeringen med den viden, den nu har til rådighed, er kommet i tvivl, om det er den rigtige beslutning at opfordre til at aflive de resterende raske mink, så er regeringen forvaltningsretligt forpligtet til at trække opfordringen tilbage øjeblikkeligt,« siger Frederik Waage og fortsætter:

»Hvis man er kørt over for rødt og undervejs bliver klogere, skal man selvfølgelig ikke fortsætte med at køre over for rødt.«

Sten Bønsing er særdeles bekymret over regeringens håndtering af minksagen.

»Jeg synes det er meget bekymrende og stærkt kritisablet, at man ikke har lovgrundlag i orden, når man handler. Det er forstemmende, at man ser så afslappet på det, som det ser ud til, at statsministeren gør,« siger han.

Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet en uvildig redegørelse af forløbet i minksagen. Den forventes at ligge klar onsdag.

Statsminister Mette Frederiksen har ikke ønsket at udtale sig til B.T., men Statsministeriet har sendt en mail med følgende ordlyd.

»Tak for din henvendelse. I forhold til din forespørgsel, der drejer sig om de to professorer (som retter kritik af Mette Frederiksen, red.), henvises du til Justitsministeriet.«

B.T. har valgt ikke at bede Justitsministeriet forholde sig til statsminister Mette Frederiksens udtalelser i 'Go' aften Danmark' på TV 2, men i stedet alene bedt statsministeren forholde sig til egne udtalelser.