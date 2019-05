Den kontroversielle Stram Kurs-formand, Rasmus Paludan, vækker opsigt gang på gang. Og onsdag aften gjorde han det igen.

Det skete, da han direkte i Aftenshowet på DR1 kaldte den tidligere CD-formand Mimi Jakobsen for 'nazisvin'.

»Jeg er træt af, at folk sammenligner Stram Kurs med nazisme.«

»Og vi sad og havde en hyggelig samtale her, og så begyndte Mimi Jakobsen at sammenligne os med det, der skete i Tyskland i 30'erne. Det gider jeg ikke finde mig i,« sagde Rasmus Paludan.

Det var en forklaring på, hvorfor han få minutter inden havde bedt Mimi Jacobsen om at forlade studiet i DI-bygningen midt i København og havde sagt, at hun var den person, der »minder ham mest om Adolf Hitler« samt kaldt hende for et «nazisvin«.

Partilederen for Stram Kurs mente, at Mimi Jakobsen trak det såkaldte nazikort ved at sammenligne ham med nazisterne, fordi han vil have muslimer ud af landet.



»Jeg synes Mimi Jacobsen selv byder op til dans, og jeg vil ikke finde mig i noget... Jeg reagerede, som jeg gjorde, fordi mit parti ikke skal sammenlignes med nazisterne,« sagde han.

I slutningen af programmet fortalte Mimi Jakobsen desuden, at hun kraftigt overvejer et efterspil til, at hun blev kaldt 'nazisvin' af Rasmus Paludan.

»Jeg overvejer det. Men det gør der,« sagde Mimi Jakobsen.

Den politiske kommentator Henrik Qvortrup var også gæst i studiet sammen med Mimi Jacobsen og Rasmus Paludan.

Kommentatoren sad under hele seancen og lyttede med.

Da han blev bedt om sin holdning, kunne han blandt andet fortælle, at han var noget overrasket over situationen.

»Han ved, hvad han gør. Han vil skabe støj med sin retorik. Det giver stemmer,« sagde Henrik Qvortrup, der også fortalte, at han så mindelser om den amerikanske præsident Trump.