»Nu er det Pias tur« stod der på en af plakaterne bag ved statsminister Mette Frederiksen, da hun onsdag formiddag præsenterede regeringens udspil om bedre løn og arbejdsvilkår til de offentligt ansatte i sundhedssektoren.

Pia – som også var afbildet på plakaten – er sosu-assistent og angiveligt en af dem, som Socialdemokratiet ønsker skal have en større del af kagen.

Noget tyder på, at det er på tide, for i de sidste 11 år har det snarere været Malthe fra analyseafdelingen eller Jytte nede fra HR, der har stået for tur.

En ny opgørelse fra tænketanken CEPOS viser, at de såkaldte 'kolde hænder' samlet set hen over stat, region og kommune har oplevet en lønudvikling på 3,8 procent siden 2011. Lønudviklingen for medarbejdere med 'kerneopgaver' – altså de såkaldt 'varme hænder' – har kun fået en stigning på det halve, nemlig 1,9 procent.

CEPOS har også opgjort en tilsvarende stigning for ledere hen over stat, kommune og regioner, som har oplevet en stigning i reallønnen på hele 8,2 procent. Mere end fire gange så meget som de medarbejdere, der har den direkte kontakt med børnene, patienterne, de ældre eller andre borgere, som har brug for offentlig service.

Der er tale om de gennemsnitlige lønninger i 2022 sat over for dem i 2011 i de tre grupper. Lønudviklingen kan skyldes mange forskellige ting. For eksempel kan overenskomsterne være gået den rigtige vej for nogle af de ansatte, men det kan også skyldes, at nogle opgaver i en gruppe er blevet overtaget af andre medarbejdere, der oppebærer et større løntryk.

Analysen fra CEPOS kommer, netop samtidig med at de fleste politiske partier ønsker et opgør med offentligt bureaukrati og flere personer, der arbejder med den direkte kontakt til borgerne, som for eksempel pædagoger, sygeplejersker eller sosu-assistenter.

Derfor mener CEPOS selv, at analysen er 'tankevækkende'.

»Det er jo ikke en udvikling, som politikerne har ønsket sig. Det helt store paradoks her er, hvordan det har kunnet lade sig gøre,« siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS og fortsætter:

Karsten Bo Larsen mener, at det er svært at redegøre for, hvorfor de menige administrative medarbejderes lønudvikling procentmæssigt har været dobbelt så høj som medarbejdere, der udfører kerneopgaver.

»Men en forklaring er, at hvis du for eksempel er sygeplejerske, så er dine muligheder for at rykke fra regionerne og over i det private dårligere end for en djøfer. Der er et større privat arbejdsmarked for konsulenter, end der er for sygeplejersker og sosu-assistenter,« siger Karsten Bo Larsen.

Tallene huer ikke danske politikere, som over en bred kam ønsker sig flere medarbejdere til kerneopgaver frem for administration.

»Det er helt skørt,« siger Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti og fortsætter:

Lønudvikling for stat, regioner og kommuner Tallene nedenfor viser hvordan lønudviklingen har været fra 2011 til 2022. Tallene er udregnet af CEPOS, hvor datagrundlaget er udtræk fra Økonomistyrelsen og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor. Posten 'Administration' dækker medarbejdergrupper i det offentlige som udfører arbejde uden nær kontakt til borgerne, såsom analysearbejde, kommunikation, rådgivning m.m. Posten 'Ledelse' dækker som man måske kan gætte over ledelsesopgaver, som pr. definition også tilhører de 'kolde hænder' Posten 'Kerneopgaver' dækker over faggrupper, der har direkte kontakt til borgerne. Herunder pædagoger, sygeplejersker, politibetjente m.m.



Stat

Administration: 1,8 procent



Ledelse: 3,5 procent Kerneopgaver: 0,1 procent Regioner Administration: 8,6 procent



Ledelse: 7,2 procent Kerneopgaver: 3,8 procent Kommuner * Administration ekskl. myndighedsopgaver: 7,1 procent

* Administration med myndighedsopgaver: -1,6 procent Ledelse: 9,3 procent Kerneopgaver: 1,5 procent



Samlet udvikling Administration: 3,8 procent



Ledelse: 8,2 procent Kerneopgaver: 1,9 procent * I kommunerne skelnes der mellem to typer administrative medarbejdere. Dem med såkaldt myndighedsansvar og dem uden. Dem med myndighedsansvar forholder sig til konkret lovgivning. For eksempel medarbejdere, der skal vurdere lovmæssigt om en konkret borger får medhold i en klagesag, om kommunen har loven på sin side i en byggesag eller lignende. Medarbejdere uden myndighedsansvar laver alt andet, såsom at udføre projekter, indkorporere FNs verdensmål, analyser, tilfredsundersøgelser og lignende.

»Vi er nødt til at få sat en stopper for den udvikling. Både for konkrete ansættelser og lønudviklingen,« siger han.

»Konsulenter og djøfere er gode til at opfinde nye opgaver til sig selv. Det er de forkerte faggrupper, der går frem, og de forkerte, der går tilbage. Selv skoler har jo kommunikationsmedarbejdere nu om dage. Hvad skal vi med det?, spørger han.

Også i Enhedslisten er man kritiske.

»Det er paradoksalt, at de medarbejdere, som skal udføre de opgaver i samfundet, som vi mener er de vigtigste, stadig er dem, som oplever de laveste lønstigninger,« siger Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund, og fortsætter:

»Det er vigtigt, at vi sikrer mere i løn til de arbejdsgrupper, som står for kerneopgaverne. Ellers kan vi ikke tiltrække arbejdskraft til de funktioner,« siger Hvelplund.

Sygeplejerskerne er en af de grupper, som har krævet lønstigninger og klaget over dårlige arbejdsforhold. Ifølge Dansk Sygeplejeråd, så viste en undersøgelse sidste år, at hver sjette sygeplejerske ikke regnede med at fortsætte i jobbet tre år mere.

Desuden bliver cirka hver anden sygeplejerskestilling, der bliver slået op, ikke besat.