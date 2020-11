70 procent af Dansk Folkepartis bagland stemte lørdag på Thulesen Dahl-kritiske kandidater til hovedbestyrelsen.

»Det kan jeg ikke se som andet end en våd klud i ansigtet. Det er en ydmygelse af Kristian Thulesen Dahl,« lyder det fra B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

Valget stod mellem Carl Christian Ebbesen, organisatorisk næstformand, EU-parlamentarikeren Peter Kofod og det relativt ukendte byrådsmedlem fra Bornholm René Danielsson.

Peter Kofod fik 152 stemmer, Carl Christian Ebbesen 109 stemmer og René Danielsson 103 stemmer.

Portræt af politisk redaktør på B.T. Henrik Qvortrup ved Christiansborg Oktober 2020 Foto: Jon Wiche Vis mere Portræt af politisk redaktør på B.T. Henrik Qvortrup ved Christiansborg Oktober 2020 Foto: Jon Wiche

Forud for valghandlingen gjorde både Peter Kofod og René Danielsson det klart, at de stillede op for at ruske op i partiet efter det sidste halvandet års lavvande i meningsmålingerne.

Kristian Thulesen Dahl undgik dog den totale ydmygelse ved, at Carl Christian Ebbesen blev valgt ind, lyder det fra Henrik Qvortrup.

»Men det er ildevarslende for ham, at når baglandet skal stemme, stemmer 70 procent af dem på kandidater, der ikke reelt støtter Thulesen-Dahl. Det varsler ilde for fremtiden,« siger Henrik Qvortrup.

Peter Kofod havde allerede lagt linjen før lørdagens valg. Og den blev gentaget fra talerstolen.

»Vi har travlt, venner. På en række områder må vi forandre Dansk Folkeparti. Det skal være nemmere at blive hørt. Nemmere at være aktiv. Det er baglandet, der er Dansk Folkeparti.«

»Jeg er en fredelig mand. Jeg ønsker hverken konflikter eller ballade. Men jeg føler det som min pligt at være med til at videreudvikle vores parti. Forandring kan være svært, men der er ikke noget alternativ, sagde han.«