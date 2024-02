Der er forbløffelse på Christiansborg, efter det er kommet frem, at Østjyllands Politi har svigtet deres arbejde i efterforskningen af en imam, der har viet en mindreårig muslimsk pige.

»Jeg mangler ord. Det her er så trist på pigens vegne,« siger Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg.

Tirsdag kom det frem i et ministersvar til Dansk Folkepartis Mikkel Bjørn, at Østjyllands Politi ikke har udført deres efterforskningsarbejde i tilstrækkelig grad i forbindelse med en sag, hvor en 15-årig pige blev viet bort til en ældre mand.

Østjyllands Politi valgte ikke at rejse sigtelse i sagen, selvom religiøse vielser af mindreårige blev forbudt ved lov i 2021.

Politikredsen har tidligere forklaret til Berlingske, at man vurderede hensynet til den unge pige vejede tungere. En sigtelse ville skade hendes familiære relationer, lød det.

Men det giver både Inger Støjberg og Mikkel Bjørn lige præcis ingenting for.

»Man kan ikke sige, det er for pigens bedste at lade sagen ligge. Det er for pigens værste. Og for alle kommende barnebrude, hvordan skal de nogensinde komme til at tro på de danske myndigheder, hvis man lader sådan en sag ligge?,« siger Inger Støjberg, som fortsætter:

»Jeg fik 60 dages fængsel for at beskytte de her unge piger, og så har jeg ærlig talt en mærkelig smag i munden, når sådan en imam går fri.«

Mikkel Bjørn: "Det kan vi ikke acceptere som retsstat" Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Mikkel Bjørn: "Det kan vi ikke acceptere som retsstat" Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det er stort set den samme kritik, som lyder fra Dansk Folkepartis indfødsretsordfører, Mikkel Bjørn.

»Det er dybt bekymrende, at politiet ikke har udført deres arbejde godt nok. Særligt når man angiver pigens familieforhold som årsag til, at man ikke forfølger sådan en sag,« siger han.

Men er det ikke vigtigere at veje hensynet til pigen højere i den her sag?

»Nej, fordi så kommer vi ud i en glidebane. Skaber du først en præcedens, hvor du accepterer den slags adfærd, så vil det her fænomen, hvor vi tager hensyn til familieforhold og æresbegreber, finde langt større udbredelse. Det kan vi ikke acceptere som retsstat,« siger Mikkel Bjørn.

Også Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører Frederik Vad er ked af, at Østjyllands Politi ikke har udført deres arbejde godt nok i den konkrete sag.

»Det er virkelig ubehageligt. Det er det jo fordi, at det har forplumret en sag, som er meget alvorlig, hvor en pige er viet væk til en meget ældre mand. Det er et kæmpe problem. Der skal være totalt klarhed i den slags sager,« siger han.

Både Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti forlanger, at sagen mod den pågældende imam bliver taget op på ny.

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen med Joachim B. Olsen og Anne Katrine Restrup.